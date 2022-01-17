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Факти / Україна / Суспільство

В Україні хочуть розширити програму єПідтримка: на кого вона поширюватиметься

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
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Кабінет Міністрів України має намір розширити програму єПідтримка на підлітків, які зможуть витратити кошти на позашкільну освіту.

Під час наради щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні, де був присутній президент Володимир Зеленський, обговорили це питання.

Представники Міністерства освіти і науки запропонували розширити програму не лише на громадян віком 60 років та старше, але й на дітей віком від 14 до 18 років.

Окрім іншого, обговорюється питання щодо розширення програми на дітей віком 12-14 років.

На нараді також зазначили, що в Україні майже 100 тис. громадян отримали третє щеплення. Минулого тижня було вакциновано 552 тис. українців, а від початку кампанії з вакцинації зроблено 29,37 млн ​​щеплень. Зараз 14,28 млн громадян отримали дві дози.

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Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський пообіцяв тисячу гривень кожному українцю, який отримає дві дози вакцини від коронавірусу.

Гроші можна використовувати для придбання абонементу до спортзалу або фітнес-клубу, походу в кіно, театр, на концерт, у музей або виставковий центр.

У 2022 році програму, як очікується, буде розширено на людей похилого віку, які зможуть на ці гроші придбати ліки.

Фото: Мінцифри

Джерело: Офіс президента

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