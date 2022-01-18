Украинские ученые начали акустические исследования тюленей в районе арктической станции Академик Вернадский.

Соответствующие фото и видео опубликовала пресс-служба Национального арктического научного центра.

Исследования касались тюленей Ведделла –млекопитающих, которые проживают южнее всех других и приспособленных к жизни в одном из самых холодных регионов Земли.

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Эти создания способны задержать дыхание на полтора часа и погружаться на глубину в 600 метров. Для того, чтобы получить порцию кислорода, они пробивают лунки во льду, либо находят для этого уже существующие трещины.

Ранее было известно примерно о 30 типах звуков, которые могут издавать эти тюлени. На сегодняшний день украинские ученые обнаружили еще девять типов, издаваемых этими животными в ультразвуковом спектре.

Речь идет о так называемых сверчках, свистах и трелях, которые они издают на частотах от 20 до 50 кГц, а в редких случаях и до 200 кГц. Эти звуки недосягаемы для человеческого уха, а на записи похожи на звуки бластеров из киносаги Звездные войны.

Украинские ученые записали в Антарктиде уникальные звуки, которые издают тюлени / 3 фотографии

Считалось, что ластоногие не способны воспроизводить настолько высокочастотные звуки. Их функциональное значение до сих пор не известно.

Согласно мнению ученых, обратное эхо от подобных звуков позволяет тюленям ориентироваться в пространстве. Хоть у них и хорошее зрение, но при отсутствии света в течение нескольких месяцев им нужен другой способ получения информации об окружающем мире.