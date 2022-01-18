Украинские ученые записали в Антарктиде уникальные звуки, которые издают тюлени

Украинские ученые начали акустические исследования тюленей в районе арктической станции Академик Вернадский.
Соответствующие фото и видео опубликовала пресс-служба Национального арктического научного центра.
Исследования касались тюленей Ведделла –млекопитающих, которые проживают южнее всех других и приспособленных к жизни в одном из самых холодных регионов Земли.
Эти создания способны задержать дыхание на полтора часа и погружаться на глубину в 600 метров. Для того, чтобы получить порцию кислорода, они пробивают лунки во льду, либо находят для этого уже существующие трещины.
Ранее было известно примерно о 30 типах звуков, которые могут издавать эти тюлени. На сегодняшний день украинские ученые обнаружили еще девять типов, издаваемых этими животными в ультразвуковом спектре.
Речь идет о так называемых сверчках, свистах и трелях, которые они издают на частотах от 20 до 50 кГц, а в редких случаях и до 200 кГц. Эти звуки недосягаемы для человеческого уха, а на записи похожи на звуки бластеров из киносаги Звездные войны.
Считалось, что ластоногие не способны воспроизводить настолько высокочастотные звуки. Их функциональное значение до сих пор не известно.
Согласно мнению ученых, обратное эхо от подобных звуков позволяет тюленям ориентироваться в пространстве. Хоть у них и хорошее зрение, но при отсутствии света в течение нескольких месяцев им нужен другой способ получения информации об окружающем мире.