Українські вчені розпочали акустичні дослідження тюленів у районі арктичної станції Академік Вернадський.

Відповідні фото та відео опублікувала прес-служба Національного арктичного наукового центру.

Дослідження стосувалися тюленів Ведделла – ссавці, які проживають південніше від усіх інших та пристосованих до життя в одному з найхолодніших регіонів Землі.

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Ці створіння здатні затримати подих на півтори години і занурюватися на глибину 600 метрів. Щоб отримати порцію кисню, вони пробивають лунки в льоду, або знаходять при цьому вже існуючі тріщини.

Раніше було відомо приблизно про 30 типів звуків, які можуть видавати ці тюлені. На сьогоднішній день українські вчені виявили ще дев’ять типів, які видаються цими тваринами в ультразвуковому спектрі.

Йдеться про так званих цвіркунів, свистів і трелів, які вони видають на частотах від 20 до 50 кГц, а в окремих випадках і до 200 кГц. Ці звуки недосяжні для людського вуха, але в записи схожі звуки бластеров з кіносаги Зоряні війни.

Українські вчені записали в Антарктиді унікальні звуки, що видають тюлені / 3 фотографии

Вважалося, що ластоногие не здатні відтворювати настільки високочастотні звуки. Їхнє функціональне значення досі не відоме.

На думку вчених, зворотна луна від подібних звуків дозволяє тюленям орієнтуватися у просторі. Хоч у них і добрий зір, але за відсутності світла протягом декількох місяців їм потрібен інший спосіб отримання інформації про світ.