В Украины есть шанс принять Евробаскет-2025: где построят новые арены

Накануне объявления имени страны-хозяйки мужского Чемпионата Европы по баскетболу Евробаскет-2025, которое станет известно 29 марта, Украину посетила комиссия Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа).

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал представителям ФИБА Европа о планах по созданию в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка многофункциональных комплексов в Киеве и Львове, которые будут отвечать всем требованиям для проведения Евробаскета.

Так, киевская арена, для которой выбрана площадка на левом берегу Днепра возле Международного выставочного центра, будет рассчитана на 15 880 зрителей и сможет принять финальный матч Евробаскета-2025.

Рядом со спорткомплексом будет оборудован также большой парк отдыха. Запланированное окончание работ по программе Большая стройка — декабрь 2024 года.

Второй спорткомплекс, в котором также планируется проведение матчей чемпионата, будет построен во Львове. Он сможет принимать 10 тыс. зрителей и должен быть готов к ноябрю 2024 года.

— При этом я хочу заметить, что большинство проектов в рамках Большой стройки мы завершаем раньше установленных сроков, – отметил Тимошенко.

Он также рассказал представителям ФИБА Европа о том, что в рамках Большой стройки в Украине проходит масштабное строительство и обновление спортивной инфраструктуры, не связанное с предполагаемым проведением Евробаскета-2025.

На это обратила внимание и генеральный директор FIBA Europe Properties Моника Пухнер. А руководитель отдела соревнований ФИБА Европа Любомир Мандич отметил, что в Украине заметна слаженная работа местной и центральной власти.

— Обычно такими вопросами больше занимается местная власть. А у вас мы видим, что политическая поддержка доходит до самого высокого уровня. Это производит сильное впечатление, — отметил Любомир Мандич.

Напомним, в сентябре 2021 года Президент Владимир Зеленский уже встречался с президентом ФИБА Европа Тургаем Демирелем и заверил, что в рамках программы Большая стройка будет создана вся необходимая инфраструктура для проведения Евробаскета-2025.