Україна має шанс прийняти Євробаскет-2025: де збудують нові арени

Напередодні оголошення імені країни-господарки чоловічого Чемпіонату Європи з баскетболу Євробаскет-2025, що стане відомо 29 березня, Україну відвідала комісія Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа).

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів представникам ФІБА Європа про плани створення в межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво багатофункціональних комплексів у Києві та Львові, які відповідатимуть усім вимогам для проведення Євробаскету.

Так, київська арена, для якої обрано майданчик на лівому березі Дніпра біля Міжнародного виставкового центру, буде розрахована на 15 880 глядачів та зможе прийняти фінальний матч Євробаскету-2025.

Поряд зі спорткомплексом буде обладнаний також великий парк відпочинку. Заплановане закінчення робіт за програмою Велике будівництво – грудень 2024 року.

Другий спорткомплекс, у якому також планується проведення матчів чемпіонату, буде збудовано у Львові. Він зможе приймати 10 тис. глядачів і має бути готовим до листопада 2024 року.

– При цьому я хочу зауважити, що більшість проєктів у межах Великого будівництва ми завершуємо раніше встановлених строків, – зазначив Тимошенко.

Він також розповів представникам ФІБА Європа про те, що в межах Великого будівництва в Україні відбувається масштабне будівництво та оновлення спортивної інфраструктури, не пов’язане з очікуваним проведенням Євробаскету-2025.

На це звернула увагу також генеральна директорка FIBA ​​Europe Properties Моніка Пухнер. А керівник відділу змагань ФІБА Європа Любомир Мандич зазначив, що в Україні помітна злагоджена робота місцевої та центральної влади.

– Зазвичай такими питаннями займається місцева влада. А у вас ми бачимо, що політична підтримка сягає найвищого рівня. Це справляє сильне враження, – зазначив Любомир Мандич.

Нагадаємо, у вересні 2021 року президент Володимир Зеленський вже зустрічався з президентом ФІБА Європа Тургаєм Демірелем і запевнив, що в межах програми Велике будівництво буде створено всю необхідну інфраструктуру для проведення Євробаскету-2025.