Кабинет министров поддержал создание в Украине Государственной службы по делам детей.

Такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании. Новое ведомство будет действовать как центральный орган исполнительной власти с особым статусом. Его деятельность будет координировать Кабмин.

Госслужба по делам детей будет обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере усыновления детей, а также защиты их прав.

Часть полномочий новому ведомству передадут Министерство соцполитики и Национальная социальная служба.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в Украине нет единого центрального органа, который занимался бы вопросами защиты прав детей. Поэтому его решили создать.

Ожидается, что создание нового ведомства поможет усилить кадровый потенциал в сфере защиты прав детей и обеспечить приоритетность защиты детей на всех уровнях.

Следует отметить, что с призывом к правительству о создании Государственной службы Украины по делам детей в прошлом году обратилась Верховная Рада.

Как известно, в 2022 году в Украине возрастет прожиточный минимум, поэтому увеличится и размер выплат на детей. Как изменятся выплаты на детей в текущем году – читайте в материале.