Кабінет міністрів підтримав утворення в Україні Державної служби в справах дітей.
Таке рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні. Нове відомство діятиме як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Його діяльність координуватиме Кабмін.
Держслужба у справах дітей буде забезпечувати формування та реалізацію державної політики в сфері усиновлення дітей, а також захисту їхніх прав.
Частину повноважень новому відомству передадуть від Міністерства соцполітики та Національної соціальної служби.
Як зазначається в пояснювальній записці, зараз в Україні немає єдиного центрального органу, який би опікувався питаннями захисту прав дітей. А тому його вирішили створити.
Очікується, що утворення нового відомства допоможе посилити кадровий потенціал у сфері захисту прав дітей та забезпечити пріоритетність питань захисту дітей на всіх рівнях.
Варто зазначити, що із закликом до уряду щодо створення Державної служби України у справах дітей минулого року звернулася Верховна Рада.
Як відомо, в 2022 році в Україні зросте прожитковий мінімум, а тому збільшиться і розмір виплат на дітей. Як зміняться виплати на дітей цього року – читайте у матеріалі.