Кабінет міністрів підтримав утворення в Україні Державної служби в справах дітей.

Таке рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні. Нове відомство діятиме як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Його діяльність координуватиме Кабмін.

Держслужба у справах дітей буде забезпечувати формування та реалізацію державної політики в сфері усиновлення дітей, а також захисту їхніх прав.

Частину повноважень новому відомству передадуть від Міністерства соцполітики та Національної соціальної служби.

Як зазначається в пояснювальній записці, зараз в Україні немає єдиного центрального органу, який би опікувався питаннями захисту прав дітей. А тому його вирішили створити.

Очікується, що утворення нового відомства допоможе посилити кадровий потенціал у сфері захисту прав дітей та забезпечити пріоритетність питань захисту дітей на всіх рівнях.

Варто зазначити, що із закликом до уряду щодо створення Державної служби України у справах дітей минулого року звернулася Верховна Рада.

Як відомо, в 2022 році в Україні зросте прожитковий мінімум, а тому збільшиться і розмір виплат на дітей. Як зміняться виплати на дітей цього року – читайте у матеріалі.