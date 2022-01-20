Что делать, если ребенок отказывается учить математику

У любого ребенка может внезапно исчезнуть интерес к математике и обучению в целом. Психологи утверждают, что это часто связано с тем, что дети в силу своего возраста не умеют самостоятельно работать с мотивацией, поэтому не понимают, зачем им нужен тот или иной предмет.

Они начинают воспринимать обучение как скучную обязанность, ведь гораздо интереснее поиграть в телефон или посмотреть мультики.

И многие родители в этот момент совершают ошибку, начиная заставлять ребенка учиться. Как результат — он оказывает еще большее сопротивление и протестует.

У ребенка исчезло желание учить математику: причины и методы решения

Чтобы решить проблему, важно знать ее причину. Зачастую нежелание посещать уроки математики может быть вызвано несколькими факторами.

Недоверчивые взаимоотношения с учителем

Многие педагоги в ходе проведения урока позволяют себе бросить неосторожные слова в адрес ребенка — это отбивает у ученика желание заниматься.

Если причина в этом, надо пообщаться с учителем, объяснить суть проблемы и попытаться всем вместе прекратить конфликт.

Плохие отношения с одноклассниками

Решение этой проблемы также во многом зависит от самого педагога, который должен препятствовать развитию булинга и все время объяснять детям, что все равны.

Без общения родителей с педагогом в этом случае также не обойтись. Но и родители со своей стороны должны поддержать ребенка, он должен понимать, что ему есть к кому обратиться за помощью.

Низкая самооценка

Если ребенок уверен, что математика ему не под силу, нужно в спокойной обстановке объяснить, что это не так.

Важно подчеркнуть, что все люди совершают ошибки, но это нормальное явление и главное — вовремя устранять их и достигать поставленных целей.

Также можно обратиться к психологу, пообщаться с учителем, который проведет нужную беседу.

Чрезмерная загруженность

Из-за большого количества кружков, которые посещает ребенок, у него не остается времени на другие предметы. Поэтому нужно пересмотреть их важность и вместе расставить приоритеты.

Важно дать понять ребенку, что для него главное — обучение, поскольку именно от этого зависит вся его дальнейшая жизнь и карьера.

Отсутствие мотивации

Это главная причина, по которой многие перестают уделять должное внимание математике. Поэтому ребенка важно мотивировать, указав ему главные причины, почему важно усвоить этот предмет.

Что в данном случае нужно делать:

Рассказывать ребенку, что люди, которые знают математику, лучше усваивают другие предметы, поскольку она тренирует мозг, увеличивает скорость мышления, помогает строить логические цепочки, учит анализировать и делать правильные выводы. Такие навыки нужны во всех предметах и сферах жизни. Приводить примеры успешных людей, сделавших карьеру с помощью математических знаний. Показать пользу математики в обычной жизни и акцентировать на том, что эта наука связана со всеми сферами. Например, во время приготовления обеда стоит отметить, что без знания четких пропорций не обойтись. Также доверьте ребенку спланировать семейный бюджет на неделю/месяц, рассчитать нужную сумму денежных средств для поездки на отдых и др. Все это время делайте акцент на важности математики как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.

Чтобы зажечь интерес у ребенка к обучению, найдите вместе специальные программы для легкого освоения науки, видео, игры, книги, прочтите гайд от Матема, запишите его на онлайн-курсы и др.

Главное — подходить к вопросу комплексно. Регулярно общайтесь с ребенком в спокойной непринужденной атмосфере, интересуйтесь, что его беспокоит, не устает ли он.

Если появляются какие-то проблемы, обращайтесь к репетитору по математике, обсудите причины их возникновения и методы решения.