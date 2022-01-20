У будь-якої дитини може раптово зникнути інтерес до математики та навчання в цілому. Психологи стверджують, що це часто пов’язано з тим, що діти через свій вік не вміють самостійно працювати з мотивацією, тому не розуміють, навіщо їм потрібен той чи той предмет.

Вони починають сприймати навчання як нудний обов’язок, адже набагато цікавіше пограти в телефон чи подивитися мультики.

І багато батьків у цей момент роблять помилку, починаючи змушувати дитину. Як результат — вона чинить ще більший опір і протестує.

У дитини зникло бажання вчити математику: причини та вирішення

Щоб вирішити проблему, важливо знати її причину. Найчастіше небажання відвідувати уроки математики може бути викликане кількома чинниками.

Недовірливі взаємини з учителем

Багато педагогів у ході проведення уроку дозволяють собі кинути необережні слова на адресу дитини – це відбиває в учня бажання займатися. Якщо причина в цьому, треба поспілкуватися з учителем, пояснити суть проблеми і спробувати разом припинити конфлікт.

Погані стосунки з однокласниками

Вирішення цієї проблеми також багато в чому залежить від самого педагога, який повинен перешкоджати розвитку булінгу і весь час пояснювати дітям, що всі рівні.

Без спілкування батьків зі вчителем також не обійтися. Але й батьки зі свого боку повинні підтримати дитину. Дитина має розуміти, що їй є до кого звернутися по допомогу.

Низька самооцінка

Якщо дитина впевнена, що математика їй не під силу, потрібно спокійно пояснити, що це не так.

Важливо підкреслити, що всі люди роблять помилки, але це нормальне явище і головне — вчасно усувати їх і досягати поставлених цілей.

Також можна звернутися до психолога або поспілкуватися з учителем, який проведе належну бесіду.

Надмірна завантаженість

Через велику кількість гуртків, які відвідує дитина, у неї не залишається часу на інші предмети. Тому потрібно переглянути графік учня та разом розставити пріоритети.

Важливо дати зрозуміти дитині, що для неї головне — навчання, оскільки саме від нього залежить все її подальше життя та кар’єра.

Відсутність мотивації

Це головна причина, через яку багато хто перестає приділяти належну увагу математиці. Дитину важливо мотивувати, вказавши їй головні причини, чому важливо засвоїти цей предмет.

Що в цьому випадку потрібно робити:

Розповідати дитині, що люди, які знають математику, краще засвоюють інші предмети, оскільки вона тренує мозок, збільшує швидкість мислення, допомагає будувати логічні ланцюжки, вчить аналізувати і робити правильні висновки. Такі навички потрібні у всіх предметах і сферах життя.

Наводити приклади успішних людей, які зробили кар’єру за допомогою математичних знань.

Показати користь математики у повсякденному житті та акцентувати на тому, що ця наука пов’язана з усіма сферами. Наприклад, під час приготування обіду варто наголосити, що без знання чітких пропорцій не обійтися. Також довірте дитині спланувати сімейний бюджет на тиждень/місяць, розрахувати потрібну суму коштів для поїздки на відпочинок та ін. Весь цей час акцентуйте на важливості математики як у професійній діяльності, так і у повсякденному житті.

Щоб запалити інтерес у дитини до навчання, знайдіть разом спеціальні програми для легкого освоєння науки, відео, ігри, книги, прочитайте гайд від Матема, запишіть її на онлайн-курси тощо.

Головне — підходити до питання комплексно. Регулярно спілкуйтеся з дитиною в спокійній невимушеній атмосфері, цікавтеся, що її непокоїть, чи не втомлюється вона.

Якщо з’являються якісь проблеми, звертайтеся до репетитора з математики, обговоріть причини їх виникнення та методи вирішення.