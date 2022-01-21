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Факты / Украина / Общество

В Ужгороде ученики школ переходят на дистанционное обучение с 24 января

Юля Захарченко редактор ленты
В Ужгороде ученики школ переходят на дистанционное обучение с 24 января

С понедельника, 24 января, ученики заведений среднего образования в Ужгороде переходят на дистанционную форму обучения. Городской совет ввел карантин на две недели.

Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Ужгородском городском совете.

Карантин вводят в обычных, художественных и спортивных школах. Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

В Ужгороде вдвое превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Городской совет решил перевести учеников на дистанционное обучение из-за увеличения количества больных респираторными заболеваниями.

За последнюю неделю в Ужгороде госпитализировали 118 пациентов, среди которых есть 68 детей. Заболеваемость среди школьников выросла вдвое против предыдущей недели. Всего коронавирус в Закарпатской области за день зафиксировали у 498 местных жителей.

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Источник: Ужгородский городской совет

Фото: Pexels

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