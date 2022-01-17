17 января в Черкассах департамент образования и гуманитарной политики рекомендовал всем школам города перейти на дистанционную форму обучения.

К такому шагу в департаменте прибегли после очередного сообщения о якобы минировании.

– Такие рекомендации предлагаются, поскольку с 12 января 2022 года ежедневно поступают сообщения о минировании учреждений общего среднего образования города, что ставит под угрозу сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса, – пояснили в департаменте образования.

Как отмечают чиновники, сообщения о минировании “вносят деструктив в организацию работы учреждений общего среднего образования, приводит к невозможности организовать системный и качественный образовательный процесс”.

Дистанционное обучение в школах Черкасс продлится до следующих рекомендаций.

Тем временем заместитель городского главы Черкасс Анастасия Чубина на своей странице в Facebook уточнила, что такая форма обучения будет действовать минимум до конца недели.

Вместе с тем, она ответила на ряд гневных комментариев после ее утреннего сообщения о минировании.

Так, жители Черкасс начали упрекать городскую власть, что последняя таким образом “экономит на отоплении, поддается на провокации и не хочет продолжить учебный процесс”.

– К сожалению, органы местного самоуправления бессильны в поисках минеров, которые уже четыре дня сообщают о минировании учебных заведений. Это исключительно функции правоохранительные органов, – подчеркнула Анастасия Чубина.

Заместитель городского главы Черкасс уточнила, что проблем с оплатой за отопление в учреждениях общего среднего образования нет. А когда детей эвакуируют с первого или второго урока, то отопление в школе не отключают.

– Жизнь и здоровье детей – высшая ценность, никто не будет подвергать их хотя бы малейшему риску. К тому же, есть четкий алгоритм реагирования на подобные вещи. Такие ежедневные эвакуации создают много дискомфорта детям, родителям и, в целом, вредят учебному процессу. И да, как пишут пользователи, дистанционка – это не решение проблемы, но это хотя бы спокойствие за наших детей, пока правоохранители не поставят точку в этом вопросе, – отметила она.

Напомним, что первое сообщение о минировании школ Черкасс появилось 12 января.

В этот же день взрывчатку искали в учебных заведениях Днепра и Львова, а 11 января – в школах столицы.

Началась серия минирований в Украине 8 января с сообщения о минировании всех ТРЦ.

Источник: Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета, Анастасия Чубина