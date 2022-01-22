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Украинские полярники в Антарктиде создали “живую цепь Соборности”

Марта Бондаренко редактор ленты
Украинские полярники в Антарктиде создали “живую цепь Соборности”

Ко Дню соборности украинские полярники образовали цепь единства в снежном тоннеле вокруг станции Академик Вернадский.

К украинцам присоединились французские исследователи, работающие на станции.

— Таким образом, наши земляки, которые сейчас очень далеко от дома, хотели приобщиться к традиционной всеукраинской акции единения и виртуально взяться за руки с тысячами других украинцев, — говорится в сообщении Национального антарктического научного центра.

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Источник: Национальный антарктический научный центр

Фото: Национальный антарктический научный центр

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