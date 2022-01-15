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Факты / Украина / Общество

Большое откапывание: как полярники на Вернадского убирают рекордные снежные заносы

Марта Бондаренко редактор ленты
Большое откапывание: как полярники на Вернадского убирают рекордные снежные заносы

В Антарктиде украинские полярники после рекордных снегопадов начали откапывать станцию Академика Вернадского.

Так, в декабре 2021 года возле Вернадского были постоянные метели и уровень снежного покрова стал рекордным за последние 20 лет. Например, 24 и 25 декабря его высота достигла трех метров.

После Нового года снегопады почти прекратились. Однако встал вопрос уборки снега, чтобы станция могла нормально функционировать.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Полярники почти откопали жилой корпус, часовню и проход ко второму причалу Джету. Также расчистили металлоконструкцию возле дизельной для перемещения грузов, территорию за мусорной площадкой для ее расширения, место для прокладки новой топливной линии и фундамент крана для гидроизоляции.

Затем участники сезонной экспедиции должны расчистить площадь вокруг склада для расширения.

— Кстати, к работе приобщились и французские гости, недавно приехавшие на станцию Вернадского для проведения исследований, — отмечают в Национальном антарктическом научном центре.

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Источник:Национальный антарктический научный центр

Фото: Национальный антарктический научный центр

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