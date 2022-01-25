Зарплата врача не может быть меньше 20 тыс. грн – Шмыгаль

Минздрав контролирует, чтобы зарплата врача не была меньше 20 тыс. грн и ниже 13,5 тыс. грн – у медсестер.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире Свободы слова на ICTV.

– Государство выполняет все взятые на себя обязательства, в том числе все инициативы президента Владимира Зеленского. За январь все врачи получат расчетные листочки, и Минздрав контролирует это во главе с министром, где зарплата не может быть меньше 20 тыс. грн у врачей, и меньше 13,5 тыс. грн – у медперсонала, у медсестер, – отметил Шмыгаль.

Относительно программы єПідтримка, по словам главы правительства, ее планирует развивать.

В частности, украинцы 60+ с сегодняшнего дня имеют покупать лекарства за вакцинальную тысячу.

– Мы также работаем над расширением этой программы, – добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 1 декабря заявил, что с 1 января 2022 года средняя зарплата врачей составит 24 тыс. грн.

По его словам, впервые зарплата врача выросла за год вдвое, и с 1 января она составит не менее 20 тыс. грн.