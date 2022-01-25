Зарплата лікаря не може бути меншою 20 тис. грн – Шмигаль

МОЗ контролює, щоб зарплата лікаря не була меншою 20 тис. грн і нижчою 5 тис. грн – у медсестер.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Держава виконує всі взяті на себе зобов’язання, зокрема всі ініціативи президента Володимира Зеленського. За січень всі лікарі отримають розрахункові листочки, і МОЗ контролює це на чолі з міністром, де зарплата не може бути меншою 20 тис. грн у лікарів, і меншою 13,5 тис. грн – у медперсоналу, у медсестер, – наголосив Шмигаль.

Щодо програми еПідтримка, за словами глави уряду, її плануєть розвивати.

Зокрема, українці 60+ з сьогоднішнього дня мають право купувати ліки за вакцинальну тисячу.

– Ми також працюємо над розширення цієї програми, – додав він.