Шаг 1. Оформите карту єПідтримка через приложение Дія
Скачайте приложение Дія через смартфон в Google Play (для смартфонов Android) или через App Store (для iPhone).
Также можно войти на сайт программы через компьютер.
Пройдите регистрацию через онлайн-банкинг.
После регистрации войдите в Дію, откройте раздел Услуги и кликните на єПітримку.
Шаг 2. Выберите из перечня банк, в котором хотите получить 1000 грн за вакцинацию
Шаг 3. Если вы хотите получить пластиковую карту єПідтримка
Получить 1000 грн за вакцинацию можно как на онлайн-карту в приложении, так и на пластиковую карту.
Однако пластиковые карты карты пока что выдают только два банка – Альфа-банк и Monobank.
Шаг 4. Если вы выбрали для получения физической пластиковой карты Альфа-банк
Если вам недоступно оформление цифровой версии карты, вам нужно обратиться в любое отделение банка Альфа-банка с паспортом и ИНН.
Также получить пластиковую карту вы сможете в начале февраля, дистанционно заказав доставку Новой почтой через сайт Альфа-банка.
Шаг 5. Если вы выбрали для получения физической пластиковой карты Monobank
Так как у Monobank нет физических отделений, пластиковую версию его карты єПідтримка можно получить, только заказав доставку на отделение Новой почты.
Для этого необходимо войти в приложение Monobank, обновить его до последней версии, зайти в свою карту єПідтримка и выбрать в меню функцию – Выпустить пластиковую карту.
Карта является бесплатной, но тариф Новой почты за доставку – 50 грн.