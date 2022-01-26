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Факты / Украина / Общество
Анастасия Гевко |
Программа єПідтримка: как оформить карту в банке для получения денег

Программа єПідтримка: как оформить карту в банке для получения денег

С декабря прошлого года в Украине появилась программа выплаты средств вакцинированным украинцам. Ее создали для полностью вакцинированных граждан Украины от 18 лет, которым предлагают получить по 1000 грн на специальную платежную карточку.

Потратить деньги можно на книги, абонемент в фитнес-клуб или в спорт-зал, на то, чтобы посетить театр или кинотеатр, купить билеты в музей или на авиа- и железнодорожные перевозки по Украине.

С 24 января программу расширили, и теперь за тысячу за вакцинацию можно купить также лекарства в аптеке – но нововведение касается только привитых людей возрастом от 60 лет.

Как получить карту єПідтримка в банке – рассказывают Факты ICTV в пошаговой инструкции.

Шаг 1. Оформите карту єПідтримка через приложение Дія

Скачайте приложение Дія через смартфон в Google Play (для смартфонов Android) или через App Store (для iPhone).

Также можно войти на сайт программы через компьютер.

Пройдите регистрацию через онлайн-банкинг.

После регистрации войдите в Дію, откройте раздел Услуги и кликните на єПітримку.

Шаг 2. Выберите из перечня банк, в котором хотите получить 1000 грн за вакцинацию

Полный список банков, которые выдают 1000 грн за вакцинацию.

  • Monobank;
  • Альфа-банк;
  • А-банк;
  • Приватбанк;
  • Ощадбанк;
  • Укргазбанк;
  • Банк Восток;
  • izibank;
  • Raiffeisen Bank.

После выбора одного из этих банков в приложении Дія, 1000 грн перечислят на счет вашей новой онлайн-карты.

Шаг 3. Если вы хотите получить пластиковую карту єПідтримка

Получить 1000 грн за вакцинацию можно как на онлайн-карту в приложении, так и на пластиковую карту.

Однако пластиковые карты карты пока что выдают только два банка – Альфа-банк и Monobank.

Шаг 4. Если вы выбрали для получения физической пластиковой карты Альфа-банк

Если вам недоступно оформление цифровой версии карты, вам нужно обратиться в любое отделение банка Альфа-банка с паспортом и ИНН.

Также получить пластиковую карту вы сможете в начале февраля, дистанционно заказав доставку Новой почтой через сайт Альфа-банка.

Шаг 5. Если вы выбрали для получения физической пластиковой карты Monobank

Так как у Monobank нет физических отделений, пластиковую версию его карты єПідтримка можно получить, только заказав доставку на отделение Новой почты.

Для этого необходимо войти в приложение Monobank, обновить его до последней версии, зайти в свою карту єПідтримка и выбрать в меню функцию – Выпустить пластиковую карту.

Карта является бесплатной, но тариф Новой почты за доставку – 50 грн.

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