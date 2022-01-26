Программа єПідтримка: как оформить карту в банке для получения денег

С декабря прошлого года в Украине появилась программа выплаты средств вакцинированным украинцам. Ее создали для полностью вакцинированных граждан Украины от 18 лет, которым предлагают получить по 1000 грн на специальную платежную карточку.

Потратить деньги можно на книги, абонемент в фитнес-клуб или в спорт-зал, на то, чтобы посетить театр или кинотеатр, купить билеты в музей или на авиа- и железнодорожные перевозки по Украине.

С 24 января программу расширили, и теперь за тысячу за вакцинацию можно купить также лекарства в аптеке – но нововведение касается только привитых людей возрастом от 60 лет.

Как получить карту єПідтримка в банке – рассказывают Факты ICTV в пошаговой инструкции.