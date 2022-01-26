Програма єПідтримка: як оформити картку в банку для отримання грошей

Із грудня минулого року в Україні з’явилася програма виплати коштів вакцинованим українцям. Її створили для повністю вакцинованих громадян України віком від 18 років, яким пропонують отримати по 1000 грн на спеціальну платіжну картку.

Витратити гроші можна на книги, абонемент у фітнес-клуб або в спортзал, на те, щоб відвідати театр або кінотеатр, купити квитки в музей або на авіа- та залізничні перевезення в Україні.

З 24 січня програму розширили, і тепер за тисячу за вакцинацію можна купити також ліки в аптеці – але нововведення стосується лише щеплених людей віком від 60 років.

Як отримати картку єПідтримка у банку – розповідають Факти ICTV у покроковій інструкції.