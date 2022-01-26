Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Гевко |
Програма єПідтримка: як оформити картку в банку для отримання грошей

Програма єПідтримка: як оформити картку в банку для отримання грошей

Із грудня минулого року в Україні з’явилася програма виплати коштів вакцинованим українцям. Її створили для повністю вакцинованих громадян України віком від 18 років, яким пропонують отримати по 1000 грн на спеціальну платіжну картку.

Витратити гроші можна на книги, абонемент у фітнес-клуб або в спортзал, на те, щоб відвідати театр або кінотеатр, купити квитки в музей або на авіа- та залізничні перевезення в Україні.

З 24 січня програму розширили, і тепер за тисячу за вакцинацію можна купити також ліки в аптеці – але нововведення стосується лише щеплених людей віком від 60 років.

Як отримати картку єПідтримка у банку – розповідають Факти ICTV у покроковій інструкції.

Крок 1. Оформіть карту єПідтримка через програму Дія

Завантажте програму Дія через смартфон у Google Play (для смартфонів Android) або через App Store (для iPhone).

Також можна увійти на сайт програми через комп’ютер.

Пройдіть реєстрацію через онлайн-банкінг.

Зареєструвавшись, відкрийте в Дії розділ Послуги та клацніть на єПітримку.

Крок 2. Виберіть із переліку банк, у якому хочете отримати 1000 грн за вакцинацію  

Повний перелік банків, які видають тисячу гривень за вакцинацію:

  • Monobank;
  • Альфа-банк;
  • А-Банк;
  • Приватбанк;
  • Ощадбанк;
  • Укргазбанк;
  • Банк Схід;
  • izibank;
  • Raiffeisen Bank.

Після вибору одного з цих банків у додатку Дія, 1000 грн переведуть на рахунок вашої нової онлайн-картки.

Крок 3. Якщо ви хочете отримати пластикову картку єПідтримка

Отримати 1000 грн за вакцинацію можна як на онлайн-картку у застосунку, так і на пластикову картку.

Проте пластикові картки картки поки що видають лише два банки – Альфа-банк та Monobank.

Крок 4. Якщо ви обрали для отримання фізичної пластикової картки Альфа-банк

Якщо вам недоступне оформлення цифрової версії картки, вам потрібно звернутися до будь-якого відділення банку Альфа-банку з паспортом та ІПН.

Також отримати пластикову картку ви зможете на початку лютого, дистанційно замовивши доставку Новою поштою через сайт Альфа-банку.

Крок 5. Якщо ви обрали для отримання фізичної пластикової картки Monobank

Оскільки у Monobank немає фізичних відділень, пластикову версію його картки єПідтримка можна отримати, тільки замовивши доставку на відділення Нової пошти.

Для цього необхідно оновити додаток Monobank до останньої версії, увійти в нього, зайти в свою карту єПідтримка та вибрати в меню функцію – Випустити пластикову картку.

Картка є безкоштовною, але тариф Нової пошти за доставку – 50 грн.

Теги: , , ,
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка