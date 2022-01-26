Крок 1. Оформіть карту єПідтримка через програму Дія
Завантажте програму Дія через смартфон у Google Play (для смартфонів Android) або через App Store (для iPhone).
Також можна увійти на сайт програми через комп’ютер.
Пройдіть реєстрацію через онлайн-банкінг.
Зареєструвавшись, відкрийте в Дії розділ Послуги та клацніть на єПітримку.
Крок 2. Виберіть із переліку банк, у якому хочете отримати 1000 грн за вакцинацію
Крок 3. Якщо ви хочете отримати пластикову картку єПідтримка
Отримати 1000 грн за вакцинацію можна як на онлайн-картку у застосунку, так і на пластикову картку.
Проте пластикові картки картки поки що видають лише два банки – Альфа-банк та Monobank.
Крок 4. Якщо ви обрали для отримання фізичної пластикової картки Альфа-банк
Якщо вам недоступне оформлення цифрової версії картки, вам потрібно звернутися до будь-якого відділення банку Альфа-банку з паспортом та ІПН.
Також отримати пластикову картку ви зможете на початку лютого, дистанційно замовивши доставку Новою поштою через сайт Альфа-банку.
Крок 5. Якщо ви обрали для отримання фізичної пластикової картки Monobank
Оскільки у Monobank немає фізичних відділень, пластикову версію його картки єПідтримка можна отримати, тільки замовивши доставку на відділення Нової пошти.
Для цього необхідно оновити додаток Monobank до останньої версії, увійти в нього, зайти в свою карту єПідтримка та вибрати в меню функцію – Випустити пластикову картку.
Картка є безкоштовною, але тариф Нової пошти за доставку – 50 грн.