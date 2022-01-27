Франция присоединится к Большой стройке в Украине

Команда Министерства инфраструктуры Украины и Офиса президента планирует привлечь французские инвестиции и реализовать общие проекты, которые обеспечат лучшую интеграцию Украины в европейскую транспортную сеть, логистику и экономику в целом.

Как сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков, об этом шла речь во время встречи с министром экономики, финансов и реконструкции Франции Бруно Ле Мером в Париже.

Инфраструктурные проекты будут воплощаться, в том числе, в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

— Приоритеты Министерства инфраструктуры Украины — обновление парка грузовых электрических локомотивов для Укрзализныци, участие французских строительных компаний в проектах концессии дорог и формирование флота для Национального авиаперевозчика, — отметил министр.

Первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко добавила, что в планах – сотрудничество национального авиаперевозчика с Airbus в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании.

Французы также планируют поставить 130 локомотивов производства компании Альстом для ГП Укрзализныця и организовать переоборудование пассажирских самолетов Airbus в грузовые на базе ГП Антонов.

— Мы видим готовность наших французских коллег строить стратегические партнерские проекты, которые предполагают не просто закупку товаров или услуг, а также долгосрочное льготное финансирование, промышленное сотрудничество и высокий процент локализации производства, — резюмировал Кубраков.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко анонсировал создание национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines в рамках президентской программы.