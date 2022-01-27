Франція долучиться до Великого будівництва в Україні

Команда Міністерства інфраструктури України та Офісу президента планує залучити французькі інвестиції та реалізувати спільні проєкти, які забезпечать кращу інтеграцію України до європейської транспортної мережі, логістики та економіки в цілому.

Як повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков, про це йшлося під час зустрічі з міністром економіки, фінансів та реконструкції Франції Бруно Ле Мером в Парижі.

Інфраструктурні проєкти втілюватимуть, зокрема, в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

– Пріоритети Міністерства інфраструктури України – оновлення парку вантажних електричних локомотивів для Укрзалізниці, участь французьких будівельних компаній в проєктах концесії доріг та формування флоту для Національного авіаперевізника, – зазначив міністр.

Перша віцепрем’єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко додала, що у планах – співпраця національного авіаперевізника з Airbus в рамках підписаного Меморандуму про взаєморозуміння.

Французи також планують поставити 130 локомотивів виробництва компанії Альстом для ДП Укрзалізниця та організувати переобладнання пасажирських літаків Airbus у вантажні на базі ДП Антонов.

– Ми бачимо готовність наших французьких колег будувати стратегічні партнерські проєкти, які передбачають не просто закупівлю товарів чи послуг, а також довгострокове пільгове фінансування, промислову співпрацю та високий відсоток локалізації виробництва, – резюмував Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко анонсував створення національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines в рамках президентської програми.