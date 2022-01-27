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Франція долучиться до Великого будівництва в Україні

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Велике будівництво

Команда Міністерства інфраструктури України та Офісу президента планує залучити французькі інвестиції та реалізувати спільні проєкти, які забезпечать кращу інтеграцію України до європейської транспортної мережі, логістики та економіки в цілому.

Як повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков, про це йшлося під час зустрічі  з міністром економіки, фінансів та реконструкції Франції Бруно Ле Мером в Парижі.

Інфраструктурні проєкти втілюватимуть, зокрема, в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

– Пріоритети Міністерства інфраструктури України – оновлення парку вантажних електричних локомотивів для Укрзалізниці, участь французьких будівельних компаній в проєктах концесії доріг та формування флоту для Національного авіаперевізника, – зазначив міністр.

Перша віцепрем’єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко додала, що у планах – співпраця національного авіаперевізника з Airbus в рамках підписаного Меморандуму про взаєморозуміння.

Французи також планують поставити 130 локомотивів виробництва компанії Альстом для ДП Укрзалізниця та організувати переобладнання пасажирських літаків Airbus у вантажні на базі ДП Антонов.

– Ми бачимо готовність наших французьких колег будувати стратегічні партнерські проєкти, які передбачають не просто закупівлю товарів чи послуг, а також довгострокове пільгове фінансування, промислову співпрацю та високий відсоток локалізації виробництва, – резюмував Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко анонсував створення національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines в рамках президентської програми.

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