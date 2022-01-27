Киевская государственная городская администрация (КГГА) опубликовала инструкцию, в которой объясняется, как пройти набор в территориальную оборону Киева.

В частности, в ней пошагово указывается, куда обращаться, с кем связываться и какие документы нужны, чтобы стать резервистом теробороны столицы.

Как сообщается, служба в территориальной обороне предусматривает:

гибкий график тренировок;

регулярные занятия по огневой, медицинской, инженерной подготовке;

десятидневное учебное собрание раз в один-два года.

Задача резервиста состоит в обороне и защите Киева, а именно – его стратегических объектов и коммуникаций, а также – органов государственной и местной власти в случае вооруженной агрессии.

Кроме того резервист защищает население и окружающую среду в случае возникновения ЧС, обеспечивает общественную безопасность и порядок в городе в особый период, и помогает в подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Как стать резервистом:

Обратитесь в горячую линию Территориального резерва города Киева. Для этого нужно позвонить по номеру 063 651 44 46. После опроса специалист горячей линии направит вас на собеседование в подобранную для вас бригаду. Собеседование проведет командир батальона. Если результат разговора будет положительным и командир решит заключить с вами контракт, то он определит должность, на которую вас стоит нанять, а также – сформирует направление для прохождения военно-врачебной комиссии. Во время прохождения военно-врачебной комиссии вас будет сопровождать офицер бригады теробороны. Он объяснит вам все этапы и особенности. После медкомиссии передайте все необходимые документы в подразделение бригады ТрО, с которым намерены заключить контракт.

Какие документы нужны для вступления в тероборону: