Киевская государственная городская администрация (КГГА) опубликовала инструкцию, в которой объясняется, как пройти набор в территориальную оборону Киева.
В частности, в ней пошагово указывается, куда обращаться, с кем связываться и какие документы нужны, чтобы стать резервистом теробороны столицы.
Как сообщается, служба в территориальной обороне предусматривает:
- гибкий график тренировок;
- регулярные занятия по огневой, медицинской, инженерной подготовке;
- десятидневное учебное собрание раз в один-два года.
Задача резервиста состоит в обороне и защите Киева, а именно – его стратегических объектов и коммуникаций, а также – органов государственной и местной власти в случае вооруженной агрессии.
Кроме того резервист защищает население и окружающую среду в случае возникновения ЧС, обеспечивает общественную безопасность и порядок в городе в особый период, и помогает в подготовке граждан к национальному сопротивлению.
Как стать резервистом:
- Обратитесь в горячую линию Территориального резерва города Киева. Для этого нужно позвонить по номеру 063 651 44 46.
- После опроса специалист горячей линии направит вас на собеседование в подобранную для вас бригаду. Собеседование проведет командир батальона.
- Если результат разговора будет положительным и командир решит заключить с вами контракт, то он определит должность, на которую вас стоит нанять, а также – сформирует направление для прохождения военно-врачебной комиссии.
- Во время прохождения военно-врачебной комиссии вас будет сопровождать офицер бригады теробороны. Он объяснит вам все этапы и особенности.
- После медкомиссии передайте все необходимые документы в подразделение бригады ТрО, с которым намерены заключить контракт.
Какие документы нужны для вступления в тероборону:
- Заявление, в котором говорится о том, что вы хотите добровольно поступить на службу в территориальном резерве;
- Копии всех страниц паспорта гражданина Украины;
- Копии свидетельства о браке (если вы женаты/замужем);
- Копии свидетельств о рождении детей (если есть);
- Характеристику с места учебы (если есть);
- Характеристику с места работы (если есть);
- Копии документов об образовании – среднем и высшем;
- Цветное фото 9 на 12 см;
- Копию справки идентификационного номера;
- Справку с результатами прохождения военно-врачебной комиссии, в которой должно быть указано, что вы пригодны для прохождения службы в теробороны по выбранной специальности по состоянию здоровья;
- Справку о несудимости, которую можно получить на сайте в МВД в электронном виде и распечатать.