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Тероборона Киева: куда обращаться и какие документы нужны, чтобы стать резервистом

Анастасия Гевко редактор ленты
Тероборона Киева: куда обращаться и какие документы нужны, чтобы стать резервистом

Киевская государственная городская администрация (КГГА) опубликовала инструкцию, в которой объясняется, как пройти набор в территориальную оборону Киева.

В частности, в ней пошагово указывается, куда обращаться, с кем связываться и какие документы нужны, чтобы стать резервистом теробороны столицы.

Как сообщается, служба в территориальной обороне предусматривает

  • гибкий график тренировок;
  • регулярные занятия по огневой, медицинской, инженерной подготовке;
  • десятидневное учебное собрание раз в один-два года.

Задача резервиста состоит в обороне и защите Киева, а именно – его стратегических объектов и коммуникаций, а также – органов государственной и местной власти в случае вооруженной агрессии. 

Кроме того резервист защищает население и окружающую среду в случае возникновения ЧС, обеспечивает общественную безопасность и порядок в городе в особый период, и помогает в подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Как стать резервистом:

  1. Обратитесь в горячую линию Территориального резерва города Киева. Для этого нужно позвонить по номеру 063 651 44 46.
  2. После опроса специалист горячей линии направит вас на собеседование в подобранную для вас бригаду. Собеседование проведет командир батальона.
  3. Если результат разговора будет положительным и командир решит заключить с вами контракт, то он определит должность, на которую вас стоит нанять, а также – сформирует направление для прохождения военно-врачебной комиссии.
  4. Во время прохождения военно-врачебной комиссии вас будет сопровождать офицер бригады теробороны. Он объяснит вам все этапы и особенности.
  5. После медкомиссии передайте все необходимые документы в подразделение бригады ТрО, с которым намерены заключить контракт.

Какие документы нужны для вступления в тероборону:

  • Заявление, в котором говорится о том, что вы хотите добровольно поступить на службу в территориальном резерве;
  • Копии всех страниц паспорта гражданина Украины;
  • Копии свидетельства о браке (если вы женаты/замужем);
  • Копии свидетельств о рождении детей (если есть);
  • Характеристику с места учебы (если есть);
  • Характеристику с места работы (если есть);
  • Копии документов об образовании – среднем и высшем;
  • Цветное фото 9 на 12 см;
  • Копию справки идентификационного номера;
  • Справку с результатами прохождения военно-врачебной комиссии, в которой должно быть указано, что вы пригодны для прохождения службы в теробороны по выбранной специальности по состоянию здоровья;
  • Справку о несудимости, которую можно получить на сайте в МВД в электронном виде и распечатать.
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