Київська державна міська адміністрація (КМДА) опублікувала інструкцію, де пояснюється, як пройти набір у територіальну оборону Києва.

Зокрема, в ній крок за кроком вказується, куди звертатися, з ким зв’язуватися і які документи потрібні, щоб стати резервістом тероборони столиці.

Як повідомляється, служба у територіальній обороні передбачає:

гнучкий графік тренувань;

регулярні заняття з вогневої, медичної, інженерної підготовки;

десятиденні навчальні збори раз на один-два роки.

Завдання резервіста полягає в обороні та захисті Києва, а саме – його стратегічних об’єктів та комунікацій, а також – органів державної та місцевої влади у разі збройної агресії.

Крім того резервіст захищає населення та навколишнє середовище у разі виникнення НС, забезпечує громадську безпеку та порядок у місті в особливий період, та допомагає у підготовці громадян до національного опору.

Як стати резервістом:

Зверніться до гарячої лінії Територіального резерву міста Києва. Для цього потрібно зателефонувати за номером 0636514446. Після опитування фахівець гарячої лінії направить вас на співбесіду в підібрану бригаду. Співбесіду проведе командир батальйону. Якщо результат розмови буде позитивним і командир вирішить укласти з вами контракт, то він визначить посаду, на яку вас варто найняти, а також сформує напрямок для проходження військово-лікарської комісії. Під час проходження військово-лікарської комісії вас супроводжуватиме офіцер бригади тероборони. Він пояснить вам усі етапи та особливості. Після медкомісії передайте всі необхідні документи до підрозділу бригади ТрО, з яким маєте намір укласти контракт.

Які документи потрібні для вступу до тероборони: