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Тероборона Києва: куди звертатися та які документи потрібні, щоб стати резервістом

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Тероборона Києва: куди звертатися та які документи потрібні, щоб стати резервістом

Київська державна міська адміністрація (КМДА) опублікувала інструкцію, де пояснюється, як пройти набір у територіальну оборону Києва.

Зокрема, в ній крок за кроком вказується, куди звертатися, з ким зв’язуватися і які документи потрібні, щоб стати резервістом тероборони столиці.

Як повідомляється, служба у територіальній обороні передбачає:

  • гнучкий графік тренувань;
  • регулярні заняття з вогневої, медичної, інженерної підготовки;
  • десятиденні навчальні збори раз на один-два роки.

Завдання резервіста полягає в обороні та захисті Києва, а саме – його стратегічних об’єктів та комунікацій, а також – органів державної та місцевої влади у разі збройної агресії.

Крім того резервіст захищає населення та навколишнє середовище у разі виникнення НС, забезпечує громадську безпеку та порядок у місті в особливий період, та допомагає у підготовці громадян до національного опору.

Як стати резервістом:

  1. Зверніться до гарячої лінії Територіального резерву міста Києва. Для цього потрібно зателефонувати за номером 0636514446.
  2. Після опитування фахівець гарячої лінії направить вас на співбесіду в підібрану бригаду. Співбесіду проведе командир батальйону.
  3. Якщо результат розмови буде позитивним і командир вирішить укласти з вами контракт, то він визначить посаду, на яку вас варто найняти, а також сформує напрямок для проходження військово-лікарської комісії.
  4. Під час проходження військово-лікарської комісії вас супроводжуватиме офіцер бригади тероборони. Він пояснить вам усі етапи та особливості.
  5. Після медкомісії передайте всі необхідні документи до підрозділу бригади ТрО, з яким маєте намір укласти контракт.

Які документи потрібні для вступу до тероборони:

  • Заява, в якій йдеться про те, що ви ходите добровільно вступити на службу у територіальному резерві;
  • Копії всіх сторінок паспорта громадянина України;
  • Копії свідоцтва про шлюб (якщо ви одружений/одружена);
  • Копії свідоцтв про народження дітей (якщо є);
  • Характеристику з місця навчання (якщо є);
  • Характеристику з місця роботи (якщо є);
  • Копії документів про освіту – середню та вищу;
  • Кольорове фото 9 на 12 см;
  • Копію довідки ідентифікаційного номера;
  • Довідку з результатами проходження військово-лікарської комісії, в якій має бути зазначено, що ви придатні для проходження служби до тероборони за обраною спеціальністю за станом здоров’я;
  • Довідку про несудимість, яку можна отримати на сайті у МВС в електронному вигляді та роздрукувати.
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