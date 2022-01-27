Київська державна міська адміністрація (КМДА) опублікувала інструкцію, де пояснюється, як пройти набір у територіальну оборону Києва.
Зокрема, в ній крок за кроком вказується, куди звертатися, з ким зв’язуватися і які документи потрібні, щоб стати резервістом тероборони столиці.
Як повідомляється, служба у територіальній обороні передбачає:
- гнучкий графік тренувань;
- регулярні заняття з вогневої, медичної, інженерної підготовки;
- десятиденні навчальні збори раз на один-два роки.
Завдання резервіста полягає в обороні та захисті Києва, а саме – його стратегічних об’єктів та комунікацій, а також – органів державної та місцевої влади у разі збройної агресії.
Крім того резервіст захищає населення та навколишнє середовище у разі виникнення НС, забезпечує громадську безпеку та порядок у місті в особливий період, та допомагає у підготовці громадян до національного опору.
Як стати резервістом:
- Зверніться до гарячої лінії Територіального резерву міста Києва. Для цього потрібно зателефонувати за номером 0636514446.
- Після опитування фахівець гарячої лінії направить вас на співбесіду в підібрану бригаду. Співбесіду проведе командир батальйону.
- Якщо результат розмови буде позитивним і командир вирішить укласти з вами контракт, то він визначить посаду, на яку вас варто найняти, а також сформує напрямок для проходження військово-лікарської комісії.
- Під час проходження військово-лікарської комісії вас супроводжуватиме офіцер бригади тероборони. Він пояснить вам усі етапи та особливості.
- Після медкомісії передайте всі необхідні документи до підрозділу бригади ТрО, з яким маєте намір укласти контракт.
Які документи потрібні для вступу до тероборони:
- Заява, в якій йдеться про те, що ви ходите добровільно вступити на службу у територіальному резерві;
- Копії всіх сторінок паспорта громадянина України;
- Копії свідоцтва про шлюб (якщо ви одружений/одружена);
- Копії свідоцтв про народження дітей (якщо є);
- Характеристику з місця навчання (якщо є);
- Характеристику з місця роботи (якщо є);
- Копії документів про освіту – середню та вищу;
- Кольорове фото 9 на 12 см;
- Копію довідки ідентифікаційного номера;
- Довідку з результатами проходження військово-лікарської комісії, в якій має бути зазначено, що ви придатні для проходження служби до тероборони за обраною спеціальністю за станом здоров’я;
- Довідку про несудимість, яку можна отримати на сайті у МВС в електронному вигляді та роздрукувати.