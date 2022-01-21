С проверкой и контрактом: в Украине определили условия набора в подразделения терробороны

Кабинет министров Украины утвердил условия набора добровольцев в подразделения территориальной обороны в общинах.

Будут принимать граждан старше 18-ти лет. Доброволец должен пройти медицинскую, профессиональную и психологическую проверку, а также заключить контракт.

Добровольческое формирование будут создавать на собрании группы жителей в присутствии командира воинской части и представителей местного самоуправления.

Силы территориальной обороны к началу февраля должны получить оружие и информацию о своих местах дислокации.

Добровольческие формирования могут задействовать: в обороне определенной территории и защите населения до момента развертывания там войск для отражения вооруженной агрессии против Украины; в усилении охраны государственной границы; в защите населения, территорий и имущества от чрезвычайных ситуаций; в подготовке украинцев к национальному сопротивлению; охране и обороне важных объектов инфраструктуры и коммуникаций; в борьбе с диверсионно-разведывательными силами; в осуществлении мер режима военного положения (при его введении) и т.д.

Всего в Украине в рамках развертывания системы территориальной обороны планируется создать более 150 батальонов, которые будут входить в состав 25 бригад. За каждым бойцом хотят закрепить оружие.

Как объяснили в Минобороны Украины, постоянная численность Сил терробороны в мирное время составит 10 тыс. военных. А по штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тыс. человек (для этого будет сформирован резерв).

Развертывание системы территориальной обороны будет проведено в несколько этапов.

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