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Факты / Украина / Общество

Бомбоубежища Киева: где искать укрытия (перечень)

Татьяна Забожко редактор ленты
Бомбоубежища Киева: где искать укрытия (перечень)

На фоне регулярных сообщений о вероятной угрозе вторжения со стороны РФ киевляне и гости столицы должны знать, где искать бомбоубежища в городе.

Для укрытия от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера в Киеве создан фонд защитных сооружений гражданской защиты.

Этот фонд состоит из:

  • хранилищ гражданской защиты,
  • подземных пространств метрополитена,
  • подвальных помещений жилых домов,
  • подземных паркингов,
  • других сооружений подземного пространства.

В случае необходимости организации и владельцы этих сооружений обеспечат свободный доступ для укрытий.

Ниже Факты ICTV предлагают ознакомиться с полным перечнем мест укрытия населения в подземном пространстве во всех районах Киева.

Кроме того, найти адреса бомбоубежищ Киева можно и на интерактивной карте.

По словам городского главы Киева Виталия Кличко, главным бомбоубежищем в столице Украины в случае российского вторжения станет Киевский метрополитен.

Сейчас власти города уже наработали четкий план действий.

В случае чрезвычайной ситуации об угрозе жителей столицы известят сирены. Необходимая информация будет появляться также на телевидении и радио.

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Напомним, украинские военные предполагают, что потенциальной датой начала вторжения РФ в Украину может стать 20 февраля, когда завершатся российско-белорусские учения на границе, а также зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

О масштабных военных учениях совместно с Российской Федерацией в феврале 2022 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил еще 17 января.

Будут происходить они вблизи границ Украины и стран Евросоюза.

Однако министр обороны Украины Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 28 января отметил, что пока российские войска, которые прибывают в Беларусь на учения, по своему составу больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу.

Фото: Depositphotos

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