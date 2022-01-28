На фоне регулярных сообщений о вероятной угрозе вторжения со стороны РФ киевляне и гости столицы должны знать, где искать бомбоубежища в городе.
Для укрытия от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера в Киеве создан фонд защитных сооружений гражданской защиты.
Этот фонд состоит из:
- хранилищ гражданской защиты,
- подземных пространств метрополитена,
- подвальных помещений жилых домов,
- подземных паркингов,
- других сооружений подземного пространства.
В случае необходимости организации и владельцы этих сооружений обеспечат свободный доступ для укрытий.
Ниже Факты ICTV предлагают ознакомиться с полным перечнем мест укрытия населения в подземном пространстве во всех районах Киева.
Кроме того, найти адреса бомбоубежищ Киева можно и на интерактивной карте.
По словам городского главы Киева Виталия Кличко, главным бомбоубежищем в столице Украины в случае российского вторжения станет Киевский метрополитен.
Сейчас власти города уже наработали четкий план действий.
В случае чрезвычайной ситуации об угрозе жителей столицы известят сирены. Необходимая информация будет появляться также на телевидении и радио.
Напомним, украинские военные предполагают, что потенциальной датой начала вторжения РФ в Украину может стать 20 февраля, когда завершатся российско-белорусские учения на границе, а также зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
О масштабных военных учениях совместно с Российской Федерацией в феврале 2022 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил еще 17 января.
Будут происходить они вблизи границ Украины и стран Евросоюза.
Однако министр обороны Украины Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 28 января отметил, что пока российские войска, которые прибывают в Беларусь на учения, по своему составу больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу.