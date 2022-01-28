На тлі регулярних повідомлень про ймовірну загрозу вторгнення з боку РФ кияни та гості столиці мають знати, де шукати бомбосховища в місті.

Для укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру в Києві створено фонд захисних споруд цивільного захисту.

Цей фонд складається із:

сховищ цивільного захисту,

підземних просторів метрополітену,

підвальних приміщень житлових будинків,

підземних паркінгів,

інших споруд підземного простору.

У разі потреби організації та власники цих споруд забезпечать вільний доступ для укриттів.

Нижче Факти ICTV пропонують ознайомитись із повним переліком місць укриття населення в підземному просторі в усіх районах Києва.

Крім того, знайти адреси бомбосховищ Києва можна й на інтерактивній карті.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, головним бомбосховищем у столиці України в разі російського вторгнення стане Київський метрополітен.

Нині влада міста вже напрацювала чіткий план дій.

У разі надзвичайної ситуації про загрозу жителів столиці сповістять сирени. Необхідна інформація з’являтиметься також на телебаченні та радіо.

Нагадаємо, українські військові припускають, що потенційною датою початку вторгнення РФ до України може стати 20 лютого, коли завершаться російсько-білоруські навчання на кордоні, а також зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні.

Про масштабні військові навчання спільно з Російською Федерацією в лютому 2022 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив ще 17 січня.

Відбуватимуться вони поблизу кордонів України та країн Євросоюзу.

Однак міністр оборони України Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді 28 січня зазначив, що поки російські війська, які прибувають до Білорусі на навчання, за своїм складом більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу.