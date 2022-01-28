Киевский апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение жалобы на решение Печерского райсуда по избранию меры пресечения в виде личного обязательства пятому президенту и лидеру Евросолидарности Петру Порошенко.

Такое решение суд вынес в связи с тем, что не поступили материалы дела.

— По состоянию на сегодняшний день материалы уголовного производства из Печерского райсуда в Киевский апелляционный суд не поступили. По причинам, не зависящим от коллегии судей. В связи с этим провести сегодня апелляционное разбирательство по поданным апелляционным жалобам невозможно. Коллегия судей снимает данное дело с апелляционного рассмотрения и назначает новую дату и время судебного заседания, которое состоится 11 февраля 2022 в 11.00, — объявил председательствующий судья.

Судья отметил, что никто из участников процесса не пришел на заседание: ни Петр Порошенко, ни его адвокаты, ни прокуроры.

Отметим, что с самого утра под судом смонтировали сцену и собралась толпа в поддержку Петра Порошенко. Кроме того, усилили и охрану суда – стоят полицейские, нацгвардейцы, полиция диалога. Ситуация у стен Апелляционного суда спокойная.

Дело Порошенко

19 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Петру Порошенко в виде личного обязательства, чем не удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Пятого президента Петра Порошенко подозревают в государственной измене. Согласно версии следствия, он якобы причастен к незаконным поставкам угля с временно оккупированных территорий Донбасса, что нанесло государству ущерб на 200 млн грн.

Источник: Киевский апелляционный суд