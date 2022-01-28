Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд скарги на рішення Печерського райсуду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання п’ятому президенту та лідеру Євросолідарності Петру Порошенку.

Таке рішення суд виніс у зв’язку із тим, що не надійшли матеріали справи.

– Станом на зараз матеріали кримінального провадження з Печерського райсуду до Київського апеляційного суду не надійшли. З причин, які не залежать від колегії суддів. У зв’язку з цим провести сьогодні апеляційний розгляд за поданими апеляційними скаргами неможливо. Колегія суддів знімає дану справу з апеляційного розгляду та призначає нову дату та час судового засідання, яке відбудеться 11 лютого 2022 року об 11.00, – оголосив головуючий суддя.

Суддя зазначив, що ніхто з учасників процесу не прийшов на засідання: ні Петро Порошенко, ні його адвокати, ні прокурори.

Зазначимо, що з самого ранку під судом змонтували сцену та зібрався натовп на підтримку Петра Порошенка. Крім того, посилили і охорону суду – стоять поліціянти, нацгвардійці, поліція діалогу. Ситуація під стінами Апеляційного суду спокійна.

Справа Порошенка

19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку у вигляді особистого зобов’язання, чим не задовольнив клопотання прокуратури.

П’ятого президента Петра Порошенка підозрюють у державній зраді. Згідно з версією слідства, він начебто причетний до незаконного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу, що завдало державі збитків на 200 млн грн.

Джерело: Київський апеляційний суд