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Факты / Украина / Общество

Мокрый снег по всей Украине: какой будет погода 30 января

Марта Бондаренко редактор ленты
погода мокрий сніг ожеледиця

Ночью 30 января в западных и северных областях местами сильный снег, на дорогах гололедица.

На западе ночью прогнозируется снег, а днем ​​мокрый снег с дождем. Ночная температура опустится до -6°C, однако днем ​​будет выше нуля до +3°C. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

В северных и восточных областях в течение дня будет идти мокрый снег, дневная температура будет колебаться от 0°C до +2°C.

В центре страны температура днем ​​повысится до +3°C, а в Винницкой области — до +4°C.

Мокрый снег будет идти и в южных регионах. Днем на Крымском полуострове ожидается до +5°C.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pixabay

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