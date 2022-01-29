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Мокрий сніг по всій Україні: якою буде погода 30 січня

Марта Бондаренко редакторка стрічки
погода мокрий сніг ожеледиця

Вночі 30 січня у західних та північних областях місцями сильний сніг, на дорогах ожеледиця.

Так, на заході вночі прогнозується сніг, а вдень мокрий сніг з дощем. Нічна температура опуститься до -6°C, проте вдень буде вище нуля – до +3°C. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

У північних та східних областях впродовж дня так само йтиме мокрий сніг, денна температура коливатиметься від 0°C до +2°C.

У центрі країни температура вдень підвищиться до +3°C, а у Вінницькій області прогнозується до +4°C.

Мокрий сніг йтиме і у південних регіонах. Вдень на Кримському півострові прогнозується до +5°C.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pixabay

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