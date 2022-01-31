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Факты / Украина / Общество

В Украине с 1 февраля подорожают полиэтиленовые пакеты

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Поліетиленовий пакет

С 1 февраля в Украине стоимость пластиковых пакетов для потребителей составляет от 2 до 3 гривен, в зависимости от их характеристик.

Минимальную розничную цену на пластиковые пакеты правительство Украины утвердило на заседании 20 декабря.

За разные типы пакетов теперь придется заплатить:

  • без ручек и с боковыми складками – 2 грн;
  • с ручками и без боковых складок – 2,5 грн;
  • с ручками и боковыми складками – 3 грн.

В Минэкономики напомнили, что каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов каждый год. В то же время в ЕС, как уточнил глава Минздрава Виктор Ляшко, этот показатель составляет в среднем 90.

— При этом из 40 тыс. тонн пластика в Украине на переработку уходит всего 6%. В Европе уровень утилизации достигает 70%, – добавил Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что рост производства и использования пластика за последние 20 лет привел к увеличению заболеваний эндокринной системы из-за содержащихся в нем химических веществ.

— Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит обезопасить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика, — убежден первый заместитель министра экономики Денис Кудин.

Летом Верховная Рада приняла закон об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине. Сейчас начал действовать первый этап нововведений, указанных в документе.

Согласно закону, запрет пока не касается сверхтонких пакетов, предназначенных для упаковки свежей рыбы и мяса. За нарушение законодательства предусмотрен штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн., в случае повторного правонарушения – до 34 тыс. грн.

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Фото: Depositphotos

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