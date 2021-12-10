В Украине ввели плату для покупателей за одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах, которые ранее можно было бесплатно взять в овощных отделах и на кассах.

Это предусматривает закон №1489-IX Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины. Согласно постановлению Кабинета министров, украинцы будут платить по меньшей мере 2 грн за одноразовый пластиковый пакет:

без ручек и боковых складок (в рулонах) – 2 грн за 1 шт.;

без ручек с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок – 2,50 грн за 1 шт.;

с ручками и боковыми складками – 3 грн за 1 шт.

Цены будут касаться всех пакетов в форме рукава с дном, открытой горловиной, стенками толщиной более 50 микрометров.

— Ограничения обращения пластиковых пакетов на территории Украины – это предотвращение образования отходов. Использование пластиковых пакетов станет взвешенным, а украинцы будут постепенно брать пакеты только при реальной необходимости. Продуцируется меньше мусора, который потом окажется на свалках и попадет в окружающую среду, — отметил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

В июне этого года Верховная Рада приняла закон об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

Этот запрет не касается биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также сверхтонких пакетов, предназначенных для упаковки свежей рыбы и мяса, сыпучих продуктов и льда, для которых пакет — первичная упаковка. Их запрет планируется после 2023 года.

За распространение пластиковых пакетов предусмотрен штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн., в случае повторного правонарушения – до 34 тыс. грн.