Уже почти неделя, как в Украине запретили бесплатные пластиковые пакеты, которые обычно в супермаркетах и ​​на рынках брали с запасом. Все для того, чтобы меньше использовать разлагающиеся сотни лет вредные для экологии упаковки. Перерабатывать их невыгодно – слишком грязные, а масштабы использования шокируют.

Один украинец в год потребляет около полутысячи пластиковых пакетов, тогда как европеец — меньше сотни, потому что в Европе на них уже действуют штрафы и запреты.

Платить теперь придется за пакеты толщиной от 15 до 50 микрометров, но измерять покупателям ничего не нужно. Это должны делать продавцы. Они же, в случае чего, и будут платить штраф.

Под санкции не попали биоразлагаемые пакеты и первичная сверхтонкая упаковка, например, для рыбы, мяса и сыпучих продуктов, но она разрешена только до 2023 года.

Оценить толком тонкие кульки торговые сети не смогли: стоимость скачет от одной копейки вплоть до полутора гривен. На рынках о законе мало кто слышал. Большинство до сих пор раздают пакеты всем желающим. Но есть и продавцы, всегда знавшие цену своим пакетам.

А вот покупатели, от которых ожидался негатив, потому что обычно дополнительные расходы мало кому нравятся, приятно удивили.

Уж настолько экологии навредили, что я только за это. Пусть не 12 коп. будут стоить, пусть даже и 10 грн, но только бы избавиться от этого.

Если бы запретить их вообще. А это, что они сделали, что они платные – ничего не дает.

10 коп. мне не жалко для того, чтобы мой сын жил на чистой и здоровой планете.

Правда, копеечные цены искажают идею закона, говорят в Верховной Раде. Минимальную стоимость тонких пакетов должно было бы установить правительство, но документ до сих пор не утвердили.

В то же время эколог Сергей Волков уверяет: платными пакеты были еще до нового закона.

— На самом деле люди платили за эти пакеты в супермаркетах, только в цене общей. Надо понимать, что бесплатного товара не существует, – говорит эксперт по управлению отходами Сергей Волков.

И добавляет: отказ от тонких пластиковых пакетов – не панацея для экологии. Потому что в Украине, например, до сих пор нет отлаженной системы переработки мусора, 95% которого едет на свалки.

Плата за пакеты – только первый этап закона. Уже в марте тонкие и сверхтонкие пакеты, за исключением биопакетов, которые можно компостировать, вообще запретят. Нарушителям, то есть продавцам, грозит штраф до 17 тыс. грн, который за поимку во второй раз может вырасти до 34 тыс. Альтернатива пакетам у украинцев уже есть: тканевые сумки и вязаные авоськи.