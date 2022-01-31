Із 1 лютого в Україні вартість пластикових пакетів для споживачів становить від 2 до 3 гривень, залежно від їхніх характеристик.

Мінімальну роздрібну ціну на пластикові пакети уряд України ухвалив під час засідання 20 грудня.

За різні типи пакетів тепер доведеться заплатити:

без ручок та з бічними складками – 2 грн;

з ручками та без бічних складок – 2,5 грн;

з ручками та бічними складками – 3 грн.

У Мінекономіки вказали, що кожен українець у середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Водночас у ЄС, як уточнив голова МОЗ Віктор Ляшко, цей показник становить у середньому 90.

— При цьому із 40 тис. тонн пластику в Україні на переробку йде лише 6%. У Європі рівень утилізації досягає 70%, – додав Ляшко.

Очільник МОЗ зауважив, що зростання виробництва та використання пластику за останні 20 років призвело до збільшення захворювань ендокринної системи через хімічні речовини, що містяться в ньому.

— Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні сумки та дозволить убезпечити навколишнє середовище та здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику, – переконаний перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Влітку Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні. Наразі почав діяти перший етап нововведень, зазначених у документі.

Згідно з законом, заборона поки не стосується надтонких пакетів, що призначені для пакування свіжої риби та м’яса. За порушення законодавства передбачений штраф від 8,5 тис. до 17 тис. грн, у разі повторного правопорушення – до 34 тис. грн.