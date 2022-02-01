У разі початку бойових дій необхідно намагатися покинути територію якнайшвидше. Однак можуть бути й інші варіанти.

Як розповів в інтерв’ю військовий розвідник Пілігрим, у випадку евакуації є три основних сценарії розвитку подій.

При настанні часу Ч першим варіантом є термінова евакуація з сім’єю на автомобілі. Експерт заявив, що на це потрібно витрачати мінімум часу.

Він навів приклад досвіду Югославії, де вікно для евакуації становило 12 годин. При цьому під час окупації Донецька для екстреного покидання території було лише кілька годин.

– Я вважаю, що це три години. Тобто три години на те, щоб ти забрав свою сім’ю і відвіз, – сказав Пілігрим.

Другий варіант, коли людина не встигла евакуюватися на машині у зазначений проміжок часу, скажімо, у великому місті, коли в годину пік можливі пробки на дорогах. Тоді слід залишати територію потенційних бойових дій пішки.

Варіантом №3 є ситуація, коли людина залишилася в населеному пункті та не може його покинути, наприклад, через бомбардування або обстріли. Тоді людина повинна мати при собі необхідний запас речей і продуктів, завдяки яким вона зможе перечекати період інтенсивних бойових дій.

Раніше військовий експерт розповів, як правильно обрати напрямок руху в разі військового вторгнення.

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