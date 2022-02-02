В четверг, 3 февраля, погода по всей территории Украины будет значительно разниться.
В большинстве западных областей ночью прогнозируется снег, а вот днем уже без осадков. В ночные часы ожидаются морозы до -5°C, а днем от -2°C до +1°C.
В северных регионах ожидается снег. Температура будет колебаться от -2 до +1°C. В Харьковской области ночью прогнозируется мокрый снег, температура от -2°C до 0°C, а днем без осадков и до +2°C.
В восточных областях на протяжении суток пройдет мокрый снег, дневная температура поднимется до +4°C.
В центре Украины без осадков, температура днем колеблется от -1°C до +1°C.
Теплее всего в четверг будет на юге — дневная температура поднимется до +5°C, а на Крымском полуострове до +6°C.