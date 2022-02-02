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Факты / Украина / Общество

На востоке мокрый снег, а на юге до +6°C: какой будет погода 3 февраля

Марта Бондаренко редактор ленты
На востоке мокрый снег, а на юге до +6°C: какой будет погода 3 февраля

В четверг, 3 февраля, погода по всей территории Украины будет значительно разниться.

В большинстве западных областей ночью прогнозируется снег, а вот днем ​​уже без осадков. В ночные часы ожидаются морозы до -5°C, а днем ​​от -2°C до +1°C.

В северных регионах ожидается снег. Температура будет колебаться от -2 до +1°C. В Харьковской области ночью прогнозируется мокрый снег, температура от -2°C до 0°C, а днем ​​без осадков и до +2°C.

В восточных областях на протяжении суток пройдет мокрый снег, дневная температура поднимется до +4°C.

В центре Украины без осадков, температура днем ​​колеблется от -1°C до +1°C.

Теплее всего в четверг будет на юге — дневная температура поднимется до +5°C, а на Крымском полуострове до +6°C.

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