В четверг, 3 февраля, погода по всей территории Украины будет значительно разниться.

В большинстве западных областей ночью прогнозируется снег, а вот днем ​​уже без осадков. В ночные часы ожидаются морозы до -5°C, а днем ​​от -2°C до +1°C.

В северных регионах ожидается снег. Температура будет колебаться от -2 до +1°C. В Харьковской области ночью прогнозируется мокрый снег, температура от -2°C до 0°C, а днем ​​без осадков и до +2°C.

В восточных областях на протяжении суток пройдет мокрый снег, дневная температура поднимется до +4°C.

В центре Украины без осадков, температура днем ​​колеблется от -1°C до +1°C.

Теплее всего в четверг будет на юге — дневная температура поднимется до +5°C, а на Крымском полуострове до +6°C.