Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

На сході мокрий сніг, а на півдні до +6°C: якою буде погода 3 лютого

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На сході мокрий сніг, а на півдні до +6°C: якою буде погода 3 лютого

У четвер, 3 лютого, погода по всій території України значно різнитиметься.

У більшості західних областей вночі прогнозується сніг, а от вдень вже без опадів. У нічну пору доби очікуються морози до -5°C, а вдень від -2°C до +1°C.

У північних регіонах вдень очікується сніг. Температура коливатиметься від -2°C до +1°C. У Харківській області вночі прогнозується мокрий сніг, температура від -2°C до 0°C, а вдень – без опадів і до +2°C.

У східних областях впродовж доби йтиме мокрий сніг, денна температура підніметься до +4°C.

У центрі України переважно без опадів, температура вдень коливатиметься від -1°C до +1°C.

Найтепліше у четвер буде на півдні – денна температура підніметься до +5°C, а на Кримському півострові до +6°C.

Читайте
Мокрий сніг, дощі та +9: прогноз погоди в Україні на тиждень (карта)

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка