Полиция задержала мужчину, который несколько раз предоставлял ложные сообщения о минированиях объектов в Харькове.

По словам правоохранителей, он минимум 14 раз направлял сообщения в полицию по поводу минирований.

Полиция неоднократно получала сообщения о том, что в ряде объектов находится взрывчатка. Взрывотехникам приходилось каждый раз выезжать на вызовы, чтобы провести проверку.

Среди объектов, которые якобы были заминированы, оказались областная администрация, аэропорт, суды, вокзалы и торговые центры.

Сообщения в полицию посылал 39-летний программист. Его долго искали, поскольку он тщательно шифровал место отправки сообщений.

Мужчину арестовали в его собственном доме. В ходе обысков у него изъяли компьютеры и телефоны. Ему сообщили о подозрении после того, как он отправил очередное сообщение о минировании.

Технику направили на экспертизу, по результатам которой будет решен вопрос по сообщению злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва) УК Украины.

Проверяется информации о причастности российских спецслужб. По словам правоохранителей, преступник объяснил свои действия ненавистью к украинским властям.

Отправил 14 сообщений: в Харькове задержали псевдоминера / 3 фотографии

По словам правоохранителей, в последнее время к распространению информации о минированиях привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения.

Злоумышленники используют для своих действий программное обеспечение, которое должно обеспечивать анонимность.

За совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.