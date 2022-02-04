Поліція затримала чоловіка, який кілька разів надавав неправдиві повідомлення про мінування об’єктів у Харкові.

За словами правоохоронців, він щонайменше 14 разів надсилав повідомлення до поліції щодо мінувань.

Поліція неодноразово отримувала повідомлення про те, що в низці об’єктів є вибухівка. Вибухотехнікам доводилося щоразу виїжджати на виклики, щоб провести перевірку.

Серед об’єктів, які нібито було заміновано, опинилися обласна адміністрація, аеропорт, суди, вокзали та торгові центри.

Повідомлення до поліції надсилав 39-річний програміст. Його довго шукали, оскільки він ретельно шифрував місце надсилання повідомлень.

Чоловіка заарештували у його власному будинку. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютери та телефони. Йому повідомили про підозру після того, як він надіслав чергове повідомлення про замінування.

Техніку направили на експертизу, за результатами якої буде вирішено питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 259 (Свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху) КК України.

Перевіряється інформація про причетність російських спецслужб. За словами правоохоронців, злочинець пояснив свої дії ненавистю до української влади.

Надіслав 14 повідомлень: у Харкові затримали псевдомінера / 3 фотографии

За словами правоохоронців, останнім часом до поширення інформації про мінування залучають громадян України, які мають хуліганські мотиви чи заради розваги.

Зловмисники використовують для своїх дій програмне забезпечення, що має забезпечувати анонімність.

За скоєння таких злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.