На фоне стягивания Россией войск к украинским госграницам и общей напряженности между нашими странами стал актуальным вопрос покупки оружия обычными рядовыми гражданами страны, которые раньше могли и не интересоваться этими вопросами.

Однако из-за коронавирусной инфекции поход в магазин для покупки оружия лично может вызывать сложности.

Можно ли купить оружие онлайн и заказать его доставку по почте или курьером прямо к дому – читайте в материале Фактов ICTV.

При поиске такой функции на сайтах магазинов, которые продают оружие в Украине, можно увидеть, что большинство из них указывает, что получить такой товар можно только на месте, даже в случае его оплаты через интернет.

Однако некоторые магазины пишут, что предлагают доставку по городу, а также сообщают о возможности получить оружие в ближайшем к вам отделении Новой почты или Укрпочты.

Но так ли это на самом деле?

Можно ли заказать оружие и получить его на Новой почте

Сайт Новой почты указывает, что есть ряд товаров, которые служба не доставляет ни курьером, ни на отделение. Среди них, к примеру, еда и лекарства, требующие специального температурного режима, б/у аккумуляторы, валюта, баллоны с жидкостью и газом, а также – огнестрельное, холодное и пневматическое оружие и их части, и даже то, что просто имитирует их.

Могу ли я получить оружие на Укрпочте

Укрпочта также подчеркивает: есть список вещей, запрещенных к пересылке. Там ссылаются на 14 статью Закона Украины О почтовой связи, в котором говорится, что почтовым службам строго запрещено пересылать вложения, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей, способны привести к уничтожению или порче других отправлений, а также почтового оборудования.

В первом же абзаце-перечислении таких запрещенных вещей указано огнестрельное оружие всех видов и боеприпасы к нему – исключением являются только неисправные части ружей, которые переправляют магазины охотничьих и рыболовных орудий или правление Общества охотников и рыболовов на адреса заводов-изготовителей, мастерских по ремонту, или других подобных магазинов для продажи.

Следующим идет холодное оружие, легковоспламеняющиеся вещества, взрывчатые вещества.

В целом список Укрпочты фактически не отличается от того, которым руководствуется Новая почта.

Таким образом, единственный вариант покупки оружия – лично в магазине. Так как предложения по доставке почтой на сайтах это или маркетинговый ход (они имеют ввиду доставку других представленных на сайте товаров, не запрещенных к пересылке), или нарушение действующего законодательства.

Ранее Факты ICTV подготовили подробный материал обо всем, что нужно знать о покупке оружия в Украине: правилах, разрешительных документах и подводных камнях, которые следует учитывать.