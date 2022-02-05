В Украине до сих пор нет основного закона, с помощью которого регулировался бы вопрос владения оружием. В Верховной Раде ранее регистрировали и отзывали, или не могли проголосовать несколько законопроектов, которые должны были решить этот вопрос.
А потому на данный момент в вопросе покупки и хранения оружия в Украине следует руководствоваться Инструкцией о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки огнестрельного оружия, изменения к которой Министерство внутренних дел Украины утвердило в 2020 году.
Что нужно знать про ответственность за незаконное владение оружием
В Украине предусмотрена уголовная и административная ответственность за незаконное обращение и владение оружием, нарушение порядка его приобретения, хранения, передачи, ношения, сбыта и другого.
В частности, согласно первой части 263 статьи УК за нарушение порядка приобретения, ношения, передачи, хранения или сбыта огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств или боевых припасов без разрешения можно получить до семи лет тюрьмы.
В то же согласно статье 190 КоАП за действия, которые связаны с хранением, приобретением, продажей или передачей другим лицам огнестрельного охотничьего оружия и пневматического оружия с калибром более 4,5 мм и скоростью полета пули более 100 м в секунду без разрешительного документа предусмотрен штраф от семи до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан, при этом оружие могут конфисковать.
Какое оружие может законно купить рядовой украинец
В этот список входят охотничье нарезное оружие, гладкоствольное ружье, пневматические пистолеты и винтовки.
В то же время боевым и травматическим оружием в Украине имеют право владеть, к примеру, журналисты, сотрудники специализированных структур и те, кого наградили огнестрельным оружием в Офисе президента, Министерстве внутренних дел, Минобороны или же СБУ.
С какого возраста можно получить разрешение на разные виды оружия
В Украине для того, чтобы получить разрешение на разные виды оружия, нужно достичь определенного возраста.
Так, с 18 лет можно покупать пневматическое и холодное оружие (кроме охотничьих ножей, приобретенных гражданами, у которых есть охотничье огнестрельное оружие).
С 21 года можно купить гладкоствольное охотничье оружие.
С 25 – охотничье нарезное.
Как выглядит процедура по оформлению оружия и какие документы нужны
По правилам после приобретения оружия в Украине у вас есть 10 дней на то, чтобы зарегистрировать его в органах полиции, которые находятся по месту проживания его владельца.
Однако сначала следует получить разрешение, так как это занимает время, и только потом покупать оружие.
Важно! Такое разрешение остается действительным на протяжение 3 месяцев.
Также учтите, что вам нужно получить два разрешения: на приобретение оружия, а также на его хранение и ношение.
Разрешение на хранение, приобретение и ношение следует оформлять на:
- основные части оружия;
- охотничье огнестрельное нарезное оружие;
- пневматическое оружие;
- холодное оружие;
- гладкоствольное оружие;
Для того, чтобы получить разрешение на хранение и ношение оружия в Украине, нужно:
- подать заявление о выдаче разрешения на хранение и ношение оружия на имя руководителя органа полиции по месту прописки его владельца;
- заполнить анкету;
- принести медицинскую карту 127/о;
- сделать копию разрешения с отметкой магазина о продаже оружия, устройства или с отметкой о переоформлении;
- принести два фото размером 3 на 4 сантиметра;
- принести платежный документ (квитанцию), в которой есть отметка банка, отделения почты или кода по проведенной операции, где будет указано внесение средств за предоставление услуги;
- принести справку о несудимости (можно заказать на сайте МВД онлайн);
- справку о прохождении курсов с правилами об обращении с оружием (организации, которые проводят такие курсы, сообщают в полиции);
- ксерокопии паспорта (1, 2 страницы в книжке) и документа (или страницы) с указанием места регистрации;
- предоставить договор страхования (требуется на все виды вышеперечисленного оружия, кроме охолощенного).
В случае, если вам необходимо будет перевезти зарегистрированное вами оружие, необходимо будет получить разрешение на это действие у полиции.
Как можно перерегистрировать оружие и продлить срок разрешения
Для этого необходимо подать в отделение полиции заявление о продлении срока действия разрешения, платежный документ, медицинскую справку 127/о и договор страхования, а также документы, которые подтверждают ваш статус лица, у которого есть право на приобретение, хранение и ношение оружия.
Как хранить оружие
Для того, чтобы хранить оружие дома, следует установить для него сейф. Это регламентировало тем же приказом МВД № 622 – в нем написано, что оружие со всеми составными частями, как и боеприпасы, нужно хранить в специально предназначенном сейфе в месте, где зарегистрирован владелец.
Хранить его нужно разряженным. Учтите, что в любой момент к вам может прийти инспектор с проверкой. Он должен будет убедиться, что оружие находится на месте и хранится согласно правилам.
Кто не сможет получить разрешение
Вы можете не получить разрешение на оружие, если у вас есть медицинские противопоказания для его использования – проблемы с наркотиками, психиатрические противопоказания, сахарный диабет в тяжелой форме, астено-невротический синдром, перенесенные заболевания нервной системы, истерия, паралич, нарушение координации движений, вестибулярного аппарата, плохое зрение (ниже 0,08 на лучшем глазу – однако разрешена коррекция с помощью линз или очков).
Также вам не выдадут разрешение оружие, если у вас стойкое слезотечение, не поддающееся лечению, или поле зрение ограничено более, чем на 20° в любом меридиане.
Вы не получите разрешение, если дважды и более раз нарушали общественный порядок, злоупотребляете спиртным, занимаетесь домашним насилием, если у вас есть непогашенная или не снятая в установленном порядке судимость.