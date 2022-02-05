В Украине до сих пор нет основного закона, с помощью которого регулировался бы вопрос владения оружием. В Верховной Раде ранее регистрировали и отзывали, или не могли проголосовать несколько законопроектов, которые должны были решить этот вопрос.

А потому на данный момент в вопросе покупки и хранения оружия в Украине следует руководствоваться Инструкцией о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки огнестрельного оружия, изменения к которой Министерство внутренних дел Украины утвердило в 2020 году.

Что нужно знать про ответственность за незаконное владение оружием

В Украине предусмотрена уголовная и административная ответственность за незаконное обращение и владение оружием, нарушение порядка его приобретения, хранения, передачи, ношения, сбыта и другого.

В частности, согласно первой части 263 статьи УК за нарушение порядка приобретения, ношения, передачи, хранения или сбыта огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств или боевых припасов без разрешения можно получить до семи лет тюрьмы.

В то же согласно статье 190 КоАП за действия, которые связаны с хранением, приобретением, продажей или передачей другим лицам огнестрельного охотничьего оружия и пневматического оружия с калибром более 4,5 мм и скоростью полета пули более 100 м в секунду без разрешительного документа предусмотрен штраф от семи до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан, при этом оружие могут конфисковать.

Какое оружие может законно купить рядовой украинец

В этот список входят охотничье нарезное оружие, гладкоствольное ружье, пневматические пистолеты и винтовки.

В то же время боевым и травматическим оружием в Украине имеют право владеть, к примеру, журналисты, сотрудники специализированных структур и те, кого наградили огнестрельным оружием в Офисе президента, Министерстве внутренних дел, Минобороны или же СБУ.

С какого возраста можно получить разрешение на разные виды оружия

В Украине для того, чтобы получить разрешение на разные виды оружия, нужно достичь определенного возраста.

Так, с 18 лет можно покупать пневматическое и холодное оружие (кроме охотничьих ножей, приобретенных гражданами, у которых есть охотничье огнестрельное оружие).

С 21 года можно купить гладкоствольное охотничье оружие.

С 25 – охотничье нарезное.

Как выглядит процедура по оформлению оружия и какие документы нужны

По правилам после приобретения оружия в Украине у вас есть 10 дней на то, чтобы зарегистрировать его в органах полиции, которые находятся по месту проживания его владельца.

Однако сначала следует получить разрешение, так как это занимает время, и только потом покупать оружие.

Важно! Такое разрешение остается действительным на протяжение 3 месяцев.

Также учтите, что вам нужно получить два разрешения: на приобретение оружия, а также на его хранение и ношение.

Разрешение на хранение, приобретение и ношение следует оформлять на:

основные части оружия;

охотничье огнестрельное нарезное оружие;

пневматическое оружие;

холодное оружие;

гладкоствольное оружие;

Для того, чтобы получить разрешение на хранение и ношение оружия в Украине, нужно:

подать заявление о выдаче разрешения на хранение и ношение оружия на имя руководителя органа полиции по месту прописки его владельца;

заполнить анкету;

принести медицинскую карту 127/о;

сделать копию разрешения с отметкой магазина о продаже оружия, устройства или с отметкой о переоформлении;

принести два фото размером 3 на 4 сантиметра;

принести платежный документ (квитанцию), в которой есть отметка банка, отделения почты или кода по проведенной операции, где будет указано внесение средств за предоставление услуги;

принести справку о несудимости (можно заказать на сайте МВД онлайн);

справку о прохождении курсов с правилами об обращении с оружием (организации, которые проводят такие курсы, сообщают в полиции);

ксерокопии паспорта (1, 2 страницы в книжке) и документа (или страницы) с указанием места регистрации;

предоставить договор страхования (требуется на все виды вышеперечисленного оружия, кроме охолощенного).

В случае, если вам необходимо будет перевезти зарегистрированное вами оружие, необходимо будет получить разрешение на это действие у полиции.

Как можно перерегистрировать оружие и продлить срок разрешения

Для этого необходимо подать в отделение полиции заявление о продлении срока действия разрешения, платежный документ, медицинскую справку 127/о и договор страхования, а также документы, которые подтверждают ваш статус лица, у которого есть право на приобретение, хранение и ношение оружия.

Как хранить оружие

Для того, чтобы хранить оружие дома, следует установить для него сейф. Это регламентировало тем же приказом МВД № 622 – в нем написано, что оружие со всеми составными частями, как и боеприпасы, нужно хранить в специально предназначенном сейфе в месте, где зарегистрирован владелец.

Хранить его нужно разряженным. Учтите, что в любой момент к вам может прийти инспектор с проверкой. Он должен будет убедиться, что оружие находится на месте и хранится согласно правилам.

Кто не сможет получить разрешение

Вы можете не получить разрешение на оружие, если у вас есть медицинские противопоказания для его использования – проблемы с наркотиками, психиатрические противопоказания, сахарный диабет в тяжелой форме, астено-невротический синдром, перенесенные заболевания нервной системы, истерия, паралич, нарушение координации движений, вестибулярного аппарата, плохое зрение (ниже 0,08 на лучшем глазу – однако разрешена коррекция с помощью линз или очков).

Также вам не выдадут разрешение оружие, если у вас стойкое слезотечение, не поддающееся лечению, или поле зрение ограничено более, чем на 20° в любом меридиане.

Вы не получите разрешение, если дважды и более раз нарушали общественный порядок, злоупотребляете спиртным, занимаетесь домашним насилием, если у вас есть непогашенная или не снятая в установленном порядке судимость.