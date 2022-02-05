На тлі стягування Росією військ до українських держкордонів та загальної напруженості між нашими країнами стало актуальним питання купівлі зброї звичайними пересічними громадянами країни, які раніше могли й не цікавитись цими питаннями.

Однак через коронавірусну інфекцію похід у магазин для покупки зброї особисто може викликати складнощі.

Чи можна купити зброю онлайн та замовити її доставку поштою або кур’єром прямо додому – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

При пошуку такої функції на сайтах магазинів, які продають зброю в Україні, можна побачити, що більшість із них вказує, що отримати такий товар можна лише на місці, навіть у разі оплати через інтернет:

Проте деякі магазини пишуть, що нібито пропонують доставку по місту, а також повідомляють про можливість отримати зброю у найближчому до вас відділенні Нової пошти чи Укрпошти.

Але чи це так насправді?

Чи можна замовити зброю та отримати її на Новій пошті

Сайт Нової пошти вказує на те, що є ряд товарів, які служба не доставляє ані кур’єром, ані на відділення. Серед них, наприклад, їжа та ліки, що вимагають спеціального температурного режиму, б/в акумулятори, валюта, балони з рідиною та газом, а також – вогнепальна, холодна та пневматична зброя та їх частини, і навіть те, що просто імітує їх.

Чи можу я отримати зброю на Укрпошті

Укрпошта також наголошує: є список речей, заборонених до пересилання. Там посилаються на 14 статтю Закону України Про поштовий зв’язок, в якому йдеться, що поштовим службам суворо заборонено пересилати вкладення, які можуть загрожувати життю та здоров’ю людей, здатні призвести до знищення або псування інших відправлень, а також поштового обладнання.

У першому ж абзаці-перерахуванні таких заборонених речей зазначено вогнепальну зброю всіх видів та боєприпаси до неї – винятком є ​​лише несправні частини рушниць, які переправляють магазини мисливських та рибальських знарядь або правління Товариства мисливців та рибалок на адреси заводів-виробників, до майстерень та інших подібних магазинів для продажу.

Наступною йде холодна зброя, легкозаймисті речовини, вибухові речовини.

Загалом перелік Укрпошти фактично не відрізняється від того, яким керується Нова пошта.

Таким чином, єдиний варіант купівлі зброї – особисто у магазині. Оскільки пропозиції щодо доставки поштою на сайтах це або маркетинговий хід (вони мають на увазі доставку інших представлених на сайті товарів, що не заборонені до пересилання), або порушення чинного законодавства.

Раніше Факти ICTV підготували докладний матеріал про все, що потрібно знати про купівлю зброї в Україні: правила, документи для отримання дозволу та підводні камені, які слід враховувати.