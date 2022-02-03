Оружие, которое будет закреплено за резервистами Сил территориальной обороны, будет храниться в специально отведенных для этого комнатах в воинских частях, а не дома у граждан.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников.

Он напомнил, что после комплектации подразделений терробороны по штату мирного времени (речь идет о наборе 10 тыс. профессиональных военных), начнется формирование батальонов и бригад путем заключения контрактов с резервистами (обычными гражданами). Этот процесс будет проходить под руководством командующего Сил терробороны ВСУ, бригадного генерала Юрия Галушкина.

За резервистами будет закреплено штатное оружие и боекомплект, которые будут храниться в специально подготовленных для этого комнатах на территории воинской части (под охраной и сигнализацией).

– Не дома, не в шкафу, не под кроватью. Это штатное оружие, которое будет принадлежать резервисту. При необходимости, если будет сигнал тревоги, они должны будут прибыть в воинскую часть, получить оружие и переходить к выполнению задачи, — отметил Резников.

Он уточнил, что на втором этапе планируется набрать 130 тыс. резервистов в батальоны и бригады терробороны. Резервисты будут заключать контракты с командующими воинских частей.

– Если с вами кто-то другой заключает соглашение, где представитель органа местной власти рассказывает, что формируется штаб территориальной обороны или что-то такое – это не соответствует действительности. Это не соответствует закону, – уточнил Резников.

Он подчеркнул, что, согласно закону Об основах национального сопротивления, заключение контракта возможно только между резервистом и командиром соответствующего батальона или бригады терробороны.

Как ранее рассказывал глава Минобороны Алексей Резников, в состав Сил территориальной обороны войдут: командование, четыре региональных управления (Юг, Север, Восток, Запад), 25 бригад (по одной в каждой области и в Киеве), а также 150 батальонов.

Сейчас проходит первый этап формирования сил территориальной обороны – по штату мирного времени. Речь идет о наборе 10 тыс. профессиональных военнослужащих, которые станут ядром нового рода сил в составе ВСУ.