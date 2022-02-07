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У Кривому Розі Велике будівництво модернізує школи, садочки і спортивні арени

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Велике будівництво

Футбольний стадіон за стандартами FIFA, новий сучасний басейн, STEM-лабораторії у шкільних класах, затишний, сучасний та безпечний простір для дошкільнят: у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво осучаснюють цілу низку об’єктів соціальної інфраструктури Кривого Рогу.

Світлини робіт, які активно тривають у місті, у своєму Facebook виклав Юрій Голик.

Після капітального ремонту у низці навчальних закладів Кривого Рогу (гімназії  №95, спеціалізованої школи №4 з поглибленим вивченням іноземних мов та центрально-міського ліцею) на дітей чекатимуть утеплені фасади, нова покрівля, вікна та інженерні мережі.

Планується повністю оновити харчоблоки, їдальні, спортивні зали та облаштувати прилеглі території. А у гімназії №95 – ще й тематичні кабінети та STEM-лабораторії.

Велике будівництво

Вперше за 40 років відремонтують дитячий садок Ромашка (№201).

Для дошкільнят зроблять нові спортивний та актовий зали, сенсорні кімнати для ігор і відпочинку, прилеглу територію.

Затишний і сучасний простір для дітлахів облаштовують і у дитсадку-яслах №180.

Велике будівництво

Також за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво у Кривому Розі будують новий сучасний басейн. У розпорядженні любителів плавання буде п’ять доріжок.

Велике будівництво

Одним із наймасштабніших спортивних проєктів програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво є реконструкція за стандартами FIFA та УЄФА легендарної спортивної арени – стадіону Металург.

Професійне футбольне поле облаштують комбінованим штучно-натуральним газоном.

Велике будівництво

Після реконструкції арена зможе приймати матчі міжнародного рівня, а трибуни вміщатимуть понад 19 тис. глядачів.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою Володимира Зеленського в Україні протягом 2020-2021 років з’явилося 217 оновлених безпечних шкіл та 163 садочки.

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