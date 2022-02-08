Большая стройка: между Киевом и Варшавой планируют запустить скоростные поезда

Украина и Польша объединяют усилия по запуску скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой.

Благодаря строительству евроколеи время в пути между столицами сократится до четырех часов.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины по итогам прошедших в Варшаве переговоров с участием министров инфраструктуры Украины и Польши – Александра Кубракова и Анджея Адамчика.

Проект является составной частью программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

— Мы уже синхронизировали (с Польшей) наши действия по реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой. Этот проект совместно с Польшей планируем презентовать на уровне Европейского Союза, – рассказал Александр Кубраков.

Он также сообщил, что идет подготовка, в том числе и поиска источников финансирования, для реконструкции участка Мальховице — Нижанковичи на украинско-польской границе – стратегического направления, которое не эксплуатируется с 1995 года.

Параллельно в Украине готовятся к развитию дорожной инфраструктуры, которая будет соединять Украину и Польшу.

Речь идет о строительстве первой концессионной дороги Краковец – Львов – Броды – Ровно, а также масштабном обновлении дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин, с повышением ее до I-а категории.

Еще одним важным проектом является модернизация международных автомобильных пунктов пропуска, в частности, в Ягодине.

Напомним, ранее замглавы Офиса президента, координатор программы президента Владимира Зеленского Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что до 2024 года планируется электрифицировать как минимум 500 км путей.

Это обеспечит скоростное железнодорожное сообщение между всеми областными центрами.