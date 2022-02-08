Велике будівництво: між Києвом та Варшавою планують запустити швидкісні потяги

Україна та Польща об’єднують зусилля для запуску швидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою.

Завдяки будівництву євроколії час у дорозі між столицями скоротиться до чотирьох годин.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України за підсумками переговорів, які відбулися у Варшаві за участю міністрів інфраструктури України та Польщі – Олександра Кубракова та Анджея Адамчика.

Проєкт є складовою програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

– Ми вже синхронізували (з Польщею) наші дії з реалізації проєкту високошвидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою. Цей проєкт спільно з Польщею плануємо презентувати на рівні Європейського Союзу, – розповів Олександр Кубраков.

Він також повідомив, що триває підготовка, зокрема і пошуку джерел фінансування, для реконструкції ділянки Мальховіце — Нижанковичі на українсько-польському кордоні – стратегічного напрямку, який не експлуатується з 1995 року.

Паралельно в Україні готуються до розбудови дорожньої інфраструктури, яка поєднуватиме Україну та Польщу.

Йдеться про будівництво першої концесійної дороги Краківець — Львів — Броди — Рівне, а також масштабне оновлення дороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин, з підвищенням її до І-а категорії.

Ще одним важливим проєктом є модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску, зокрема в Ягодині.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що до 2024 року планують електрифікувати щонайменше 500 км колій.

Це забезпечить швидкісне залізничне сполучення між усіма обласними центрами.