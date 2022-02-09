В Бахчисарае на стене одного из корпусов Ханского дворца во время проведения так называемой “реставрации” появилась большая трещина. Согласно международным законам, оккупантам запрещено присваивать и уничтожать исторические памятники.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook.

— Эта памятка включена в предыдущий список для внесения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Международно признанные законы и обычаи ведения войны запрещают государству-оккупанту присваивать, уничтожать культурные ценности и достопримечательности, — подчеркнула она.

Денисова конкретизировала, что Россия нарушила Гаагскую Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Страна-оккупант насильственными методами навязывает свою культурную политику на территории временно оккупированного Крыма, лишая коренное население культурного права, самобытности и традиций, подчеркнула она.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека обратилась в Секретариат ЮНЕСКО с просьбой немедленно отреагировать на нарушение Россией международного гуманитарного права в Крыму.