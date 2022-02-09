Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Окупанти пошкодили відому культурну пам’ятку в Криму під час “реставрації”

Юля Захарченко редакторка стрічки
Окупанти пошкодили відому культурну пам’ятку в Криму під час “реставрації”

У Бахчисараї на стіні одного з корпусів Ханського палацу під час проведення так званої “реставрації” з’явилася велика тріщина. Згідно з міжнародними законами, окупантам заборонено привласнювати та знищувати історичні пам’ятки.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– Ця пам’ятка включена до попереднього списку для внесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Міжнародно визнані закони та звичаї ведення війни забороняють державі-окупанту привласнювати, знищувати культурні цінності та історичні пам’ятки, – наголосила вона.

Денісова конкретизувала, що Росія порушила Гаазьку Конвенцію про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

Країна-окупант насильницькими методами нав’язує свою культурну політику на території тимчасово окупованого Криму, позбавляючи корінне населення культурного права, самобутності та традицій, наголосила вона.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини звернулася до Секретаріату ЮНЕСКО з проханням негайно відреагувати на порушення Росією міжнародного гуманітарного права у Криму.

Читайте
Загроза абсцесу мозку: Денісова просить допомогти полоненому військовому

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка