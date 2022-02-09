У Бахчисараї на стіні одного з корпусів Ханського палацу під час проведення так званої “реставрації” з’явилася велика тріщина. Згідно з міжнародними законами, окупантам заборонено привласнювати та знищувати історичні пам’ятки.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– Ця пам’ятка включена до попереднього списку для внесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Міжнародно визнані закони та звичаї ведення війни забороняють державі-окупанту привласнювати, знищувати культурні цінності та історичні пам’ятки, – наголосила вона.

Денісова конкретизувала, що Росія порушила Гаазьку Конвенцію про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

Країна-окупант насильницькими методами нав’язує свою культурну політику на території тимчасово окупованого Криму, позбавляючи корінне населення культурного права, самобутності та традицій, наголосила вона.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини звернулася до Секретаріату ЮНЕСКО з проханням негайно відреагувати на порушення Росією міжнародного гуманітарного права у Криму.