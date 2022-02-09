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Укроборонпром показал испытания модернизированного танка Т-64БВ

Марта Бондаренко редактор ленты
Укроборонпром показал испытания модернизированного танка Т-64БВ

Харьковский бронетанковый завод испытывает новейшую модернизацию танка Т-64БВ образца 2022 года. Об этом сообщают в Укроборонпроме.

Эта боевая машина является основным танком Вооруженных Сил Украины. Его предназначение – это усиление механизированных подразделений в бою, прорыв укрепленных позиций, уничтожение огневых точек, техники и живой силы противника и т.д.

Танк оборудовали новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными решетчатыми кормовыми экранами и резиновыми щитками на башне.

— Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции взамен старым советским. Отныне эта боевая машина имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, полностью отвечающие стандартам НАТО, — отметил директор Харьковского бронетанкового завода Герман Сметанин.

Также усовершенствовали топливную систему и установили дополнительную бронированную защиту топливных баков.

Ранее сообщалось, что первая украинская серийная пусковая установка противокорабельного комплекса Нептун, смонтированная на шасси Tatra T 815 8х8, прошла ходовые испытания.

Фото: Укроборонпром

Источник: Укроборонпром

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