Украинцы в соцсетях регулярно жалуются на качество газа. Самые распространенные претензии к топливу — это желтый или красный цвет пламени, а также плохая теплоотдача.

Мол, времени на закипание чайника с водой требуется значительно больше, чем раньше. Газ разбавляют, счетчик крутит, а из трубы вместо газа шурует воздух — убеждены потребители.

Действительно ли это так, и куда жаловаться, если подозрения относительно плохого качества газа небезосновательны, читайте в материале Фактов ICTV.

Какого качества газ в Украине

Несмотря на жалобы потребителей на низкое качество газа, официальные данные свидетельствуют об обратном.

Согласно статистике Оператора ГТС Украины, средневзвешенная теплота сгорания природного газа в январе этого года достигла 8 229 ккал/куб. м. Это даже выше нормы (не ниже 7 800 ккал/куб. м в соответствии с Кодексом ГТС).

Однако калорийность газа несколько колеблется, в зависимости от региона. Данные собирают из 53 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках страны на ключевых узлах газотранспортной системы.

В операторе отмечают: в страны Европы через украинскую ГТС транзитируют газ такого же качества, что и для украинских потребителей. А в ЕС на качество газа так не жалуются.

Однако на пути к бытовым потребителям газ из магистральных газопроводов попадает в распределительные, которыми занимаются уже облгазы или горгазы.

Именно этим компаниям украинцы платят за доставку (распределение) газа. И именно операторы газораспределительных сетей отвечают за качество газа в трубах, которые идут к населению.

Каждый облгаз или горгаз также измеряет калорийность топлива, отмечая ее на сайтах.

Кроме того, потребители получают платежки, где, кроме объема потребленного газа, указывают еще и количество потребленной энергии в трех единицах измерения — киловатт-часах (кВт*ч), гигакалориях (Гкал) и мегаджоулях (МДж).

Согласно этим данным, качество газа сейчас — в пределах нормы.

Почему же тогда газ не греет

Самыми распространенными причинами ухудшения теплоотдачи, а также красного или желтого цвета пламени газовой конфорки или котла являются:

Недостаточно кислорода или высокая влажность воздуха — в таком случае газ будет сгорать неэффективно, и для закипания чайника понадобится больший объем топлива. Чтобы это решить, достаточно проветривать помещение, где установлен котел или плита, или наладить вентиляцию.

— в таком случае газ будет сгорать неэффективно, и для закипания чайника понадобится больший объем топлива. Чтобы это решить, достаточно проветривать помещение, где установлен котел или плита, или наладить вентиляцию. Загрязнение газового оборудования — в таком случае специалисты советуют почистить плиту, колонку или котел, обратившись в газовую службу по телефону 104 .

— в таком случае специалисты советуют почистить плиту, колонку или котел, обратившись в газовую службу по телефону . Недостаточное давление в системе — это уже ответственность обл- или горгазов. Если помещение проветрено и газовое оборудование чистое, но пламя все равно не голубого цвета, вызывайте представителя облгаза для проверки давления.

Кстати, по поводу профилактики оборудования, то ее стоит делать регулярно, а не только в ситуациях, когда ухудшается его работа. Мастер должен осматривать и обслуживать ваше оборудование по крайней мере раз в год – перед началом отопительного сезона.

Не стоит забывать и о посуде: вода может нагреваться немного медленнее и из-за накипи в чайнике либо кастрюле.

Куда жаловаться и как проверить качество газа

Если у вас есть обоснованные подозрения относительно качества газа либо давления в трубе, вы можете написать соответствующее заявление в свой обл- или горгаз.

Как напоминает информационно-консультационный центр ГазПравда, газовики обязаны отреагировать в течение двух-пяти дней (в зависимости от места жительства заявителя) и направить своего представителя по месту вызова в согласованное с потребителем время.

Для проверки качества газа облгаз имеет право привлекать как свои, так и независимые химлаборатории.

Впрочем, если такая проверка не выявит нарушений, потребитель, согласно действующему законодательству, должен будет возместить газовикам все расходы на анализы. А они могут быть немалыми: например, в Укрметртестстандарте исследование физико-химических показателей стоит 16,8 тыс. грн.

Дополнительно придется оплатить облгазу за выезд специалистов и забор образца в пробоотборник. В целом стоимость проверки качества газа может превысить 20 тыс. грн.

Потребитель также имеет право выбрать альтернативную химлабораторию и инициировать анализ физико-химических показателей газа, но за свой счет. Если показатели будут соответствовать норме, деньги за проверку газовики не вернут.

Если же проверка подтвердит несоответствие газа стандартам, облгаз обязан пересчитать объемы потребленного газа и выплатить потребителю компенсацию.

Если же решить проблему с облгазом не удалось, остается подавать в суд, а также жаловаться чиновникам и энергетическому регулятору – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

— В случае сомнений в качестве природного газа потребитель имеет право обратиться в соответствующие территориальные органы Департамента технического регулирования Минэкономразвития для проведения внеочередной проверки качества природного газа, — объясняют в операторе ГТС Украины.

Разбавляют ли газ воздухом

Определенная часть примесей вместе с влагой попадают в газ еще на этапе добычи или выкачки из подземных хранилищ. Однако перед попаданием в ГТС его очищают и осушают до необходимых стандартов.

А вот распространенное возмущение относительно якобы разбавления газа воздухом – миф. Ведь газовоздушная смесь – взрывоопасная. Поэтому воздух в трубы никто не закачивает.

Теоретически, разбавить природный газ можно инертным газом, например, азотом или гелием. Однако это невыгодно.

В перспективе разбавлять природный газ планируют водородом — самым экологичным (однако он тоже дороже природного газа) топливом. Но сейчас использование газоводородных смесей в газораспределительных системах только изучают.

Поэтому, если газ в вашей конфорке изменил цвет, а котел начал греть хуже — первым делом проверьте оборудование и вентиляцию. Если не помогло – обращайтесь к газовикам, чтобы те проверили давление в трубе.

В случае злоупотреблений со стороны обл — или горгазов стоит жаловаться энергетическому регулятору и чиновникам, или же обращаться в суд.