Українці в соцмережах регулярно скаржаться на якість газу. Найпоширеніші претензії до палива – це жовтий або червоний колір полум’я, а також погана тепловіддача.

Мовляв, часу на закипання чайника з водою потрібно значно більше, аніж раніше. Газ розбавляють, лічильник крутить, а з труби замість газу шурує повітря – переконані споживачі.

Чи справді це так, і куди скаржитися, якщо підозри щодо поганої якості газу небезпідставні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якої якості газ в Україні

Попри скарги споживачів на низьку якість газу, офіційні дані свідчать протилежне.

Згідно зі статистикою Оператора ГТС України, середньозважена теплота згоряння природного газу в січні цього року сягнула 8 229 ккал/куб. м. Це навіть вище за норму (не нижче 7 800 ккал/куб. м, відповідно до Кодексу ГТС).

Проте калорійність газу дещо коливається, залежно від регіону. Дані збирають із 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках країни на ключових вузлах газотранспортної системи.

В Операторі зауважують: до країн Європи через українську ГТС транзитують газ такої ж якості, що й для українських споживачів. А в ЄС на якість газу так не скаржаться.

Однак на шляху до побутових споживачів газ із магістральних газопроводів потрапляє до розподільних, якими опікуються вже облгази або міськгази.

Саме цим компаніям українці платять за доставку (розподіл) газу. І саме оператори газорозподільних мереж відповідають за якість газу в трубах, які йдуть до населення.

Кожен облгаз чи міськгаз так само вимірює калорійність палива, зазначаючи її на сайтах.

Крім того, споживачі отримують платіжки, де, окрім об’єму спожитого газу, вказують ще й кількість спожитої енергії у трьох одиницях виміру – кіловат-годинах (кВт*год), гігакалоріях (Гкал) і мегаджоулях (МДж).

Згідно з цими даними, якість газу наразі перебуває в межах норми.

Чому ж тоді газ не гріє

Найпоширенішими причинами погіршення тепловіддачі, а також червоного чи жовтого кольору полум’я газової конфорки чи котла є:

Недостатньо кисню чи зависока вологість повітря – у такому випадку газ згоратиме неефективно, і для закипання чайника знадобиться більший обсяг палива. Аби це вирішити, достатньо провітрювати приміщення, де встановлений котел чи плита, та налагодити вентиляцію.

– у такому випадку газ згоратиме неефективно, і для закипання чайника знадобиться більший обсяг палива. Аби це вирішити, достатньо провітрювати приміщення, де встановлений котел чи плита, та налагодити вентиляцію. Забруднення газового обладнання – у такому випадку фахівці радять почистити плиту, колонку чи котел, звернувшись до газової служби за телефоном 104.

– у такому випадку фахівці радять почистити плиту, колонку чи котел, звернувшись до газової служби за телефоном Недостатній тиск у системі – це вже відповідальність обл- чи міськгазів. Якщо приміщення провітрене та газове обладнання чисте, але полум’я все одно не блакитного кольору, викликайте представника облгазу для перевірки тиску.

Щодо профілактики обладнання, її варто робити регулярно, а не лише в ситуаціях, коли погіршується його робота. Майстер має оглядати та обслуговувати ваше обладнання принаймні раз на рік – перед початком опалювального сезону.

Не варто забувати і про посуд: вода може нагріватися повільніше й через накип у чайнику або каструлі.

Куди скаржитися та як перевірити якість газу

Якщо у вас є обґрунтовані підозри щодо якості газу чи тиску в трубі, ви можете написати відповідну заяву до свого обл- чи міськгазу.

Як нагадує інформаційно-консультаційний центр ГазПравда, газовики зобов’язані відреагувати протягом двох-п’яти днів (залежно від місця проживання заявника) та направити свого представника за місцем виклику в узгоджений із споживачем час.

Для перевірки якості газу облгаз має право залучати як свої, так і незалежні хімлабораторії.

Утім, якщо така перевірка не виявить порушень, споживач, згідно із чинним законодавством, муситиме відшкодувати газовикам усі витрати на аналізи. А вони можуть бути чималими: наприклад, в Укрметртестстандарті дослідження фізико-хімічних показників коштує 16,8 тис. грн.

Додатково доведеться сплатити облгазу за виїзд фахівців і забір зразка в пробовідбірник. Загалом вартість перевірки якості газу може перевищити 20 тис. грн.

Споживач також має право обрати альтернативну хімлабораторію та ініціювати аналіз фізико-хімічних показників газу, але за власний рахунок. Якщо показники відповідатимуть нормі, гроші за перевірку газовики не повернуть.

Якщо ж перевірка підтвердить невідповідність газу стандартам, облгаз зобов’язаний перерахувати обсяги спожитого газу і виплатити споживачу компенсацію.

Раптом вирішити проблему із облгазом не вдається, залишається подавати до суду, а також скаржитися урядовцям та енергетичному регулятору – Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

– У разі сумнівів у якості природного газу споживач має право звернутися до відповідних територіальних органів Департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку для проведення позачергової перевірки якості природного газу, – пояснюють в Операторі ГТС України.

Чи розбавляють газ повітрям

Певна частина домішок разом із вологою потрапляють у газ ще на етапі видобування або викачування з підземних сховищ. Проте перед потраплянням у ГТС його очищують та осушують до необхідних стандартів.

А от поширене обурення стосовно начебто розбавлянням газу повітрям – міф. Адже газоповітряна суміш – вибухонебезпечна. Тому повітря в труби ніхто не закачує.

Теоретично розбавити природний газ можна інертним газом, наприклад, азотом чи гелієм. Проте це невигідно.

У перспективі розбавляти природний газ планують воднем – найекологічнішим (проте також дорожчим за природний газ) паливом. Але нині використання газоводневих сумішей у газорозподільних системах лише вивчають.

Тож якщо газ у вашій конфорці змінив колір, а котел почав гріти гірше – насамперед перевірте обладнання та вентиляцію. Якщо не допомогло – звертайтеся до газовиків, щоб ті перевірили тиск у трубі.

У випадку зловживань з боку обл- чи міськгазів варто скаржитися до енергетичного регулятора та урядовців, або ж звертатися до суду.