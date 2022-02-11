Президентский университет будет построен на ВДНГ: первый корпус будет запущен 1 октября 2023 года

На ВДНГ будет построен Президентский университет. Об этом во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиа центре заявил главный архитектор Президентского университета Виталий Молочко.

На прошлой неделе начался демонтаж частей элементов 19-го павильона на территории ВДНГ.

В этом павильоне в предыдущие годы проходил благотворительный аукцион Кураж. Его организатор Алена Гудкова написала пост о том, что снос павильона не был с ней согласован и власть ее обманула, сообщает УНИАН.

Пост в фейсбуке вызвал волну недовольства, а саму Алену Гудкову пригласили на встречу к президенту.

Во время пресс-конференции в УКМЦ главный архитектор проекта Виталий Молочко пояснил, что павильон не является памятником архитектуры. И хотя относится к периоду модернизма, не является частью архитектурного ансамбля ВДНХ.

— Я тоже защищаю архитектурные памятники прошлого. Я за свой счет отремонтировал купол Летающей тарелки на Лыбидской. Но 19-й павильон является частью фоновой застройки ВДНГ, — заявил Виталий Молочко.

Архитектор также добавил, что 19-й павильон имел ряд технологических нарушений при строительстве из-за чего его нельзя было интегрировать в общую архитектуру будущего Президентского университета.

По заключению технической экспертизы, проведенной накануне обнаружено некачественное бетонирование, имеется оголение рабочей арматуры, коррозия металлических элементов.

Архитектор Молочко подчеркнул, что защищает инициативу президента Зеленского, так как таких университетов Украина не строила последние 30 лет.

Президентский университет будет обучать по наиболее инновационным направлениям: биотехнологии, IT и кибербезопасность, космические технологии, нано технологи, энергетические технологии, международные коммуникации.

На территории университета, по его словам, также будут располагаться современные лаборатории, которые позволят проводить научные исследования и будут интегрированы в образовательный процесс.

Также в университетский комплекс будет входить современный медицинский центр и апарт-отель для преподавателей.

— Мы спорим о прошлом, тогда как нам надо строить университет, который подготовит студентов к экономике следующего технологического уклада. Президентский университет – это не про строительство и здания, это про нашу безопасность и способность участвовать в экономике будущего, — заявил Молочко.

Запуск первой очереди университета намечен на 1 октября 2023 года.